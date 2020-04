Spitzentreffen von Merkel und Autobauern am kommenden Dienstag

Das Spitzentreffen der Automobilindustrie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Dienstag (5. Mai) stattfinden. Beide Seiten wollen sich "über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Produktion und Absatz" austauschen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mit. Die Telefonkonferenz ist für 10:30 Uhr angesetzt. Entscheidungen über konjunkturbelebende Maßnahmen werde es bei dem Gespräch nicht geben, betonte Regierungssprecherin Demmer. Die Autobauer fordern staatliche Hilfen, um den Verkauf nach Ende der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln.

Volkswagen erwartet 2020 massiven Gewinneinbruch

Volkswagen befürchtet wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie dieses Jahr einen massiven Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis werde 2020 "gravierend" sinken, aber positiv sein, kündigte der Wolfsburger Konzern bei Vorlage der ausführlichen Quartalszahlen an. Die Umsatzerlöse dürften deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Volkswagen-CFO: Zweites Quartal wird das schwierigste

Von allen vier Quartalen des laufenden Jahres wird das zweite für Volkswagen nach Einschätzung von Finanzvorstand Frank Witter das schwierigste. Während im ersten Jahresviertel vor allem China von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen war, erstrecke sich der Lockdown inzwischen auf die ganze Welt. Witter sieht gute Chancen, dass Volkswagen am Ende des Jahres profitabel dasteht. Im zweiten Quartal sei aber mit einem operativen Verlust zu rechnen.

Volkswagen-Dividende auf dem Prüfstand

Bei Volkswagen wird angesichts gravierender coronabedingter Mittelabflüsse intensiv über die Dividendenpolitik diskutiert. Entschieden werde abhängig von der weiteren Entwicklung des Geschäfts, sagte Konzern-Finanzchef Frank Witter. Es sei ja dafür noch etwas Zeit, ein neuer Termin für die Hauptversammlung stehe bisher nicht fest.

Volkswagen stellt Elektro-Strategie nicht in Frage

Trotz Coronavirus-Krise hält der Volkswagen-Konzern an seiner Elektrostrategie fest. Während einige Verbrenner von Seat und Skoda wohl etwas später kommen, wird am Marktstart des ersten E-Autos für den Massenmarkt nicht gerüttelt. Der VW ID.3 komme wie geplant im Sommer, sagte Vertriebschef Christian Dahlheim in einer Telefonpressekonferenz.

VW: Gewinn bei Kernmarke sinkt um die Hälfte - Verlust bei Seat

Volkswagen hat im ersten Quartal wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie bei der Kernmarke einen Gewinneinbruch verzeichnet. Während der Umsatz um 12 Prozent auf 19,0 Milliarden Euro sank, brach das operative Ergebnis um knapp die Hälfte auf 481 Millionen Euro ein. Die spanische Marke Seat konnte angesichts der massiven Belastungen einen Verlust nicht vermeiden: Der operative Fehlbetrag liegt laut Quartalsbericht bei 48 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 89 Millionen Euro verdient worden waren.

235.000 VW-Kunden in Deutschland schließen Vergleich mit Konzern im Dieselskandal

Rund 235.000 VW-Kunden haben bis Donnerstag einen vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ausgehandelten Vergleich mit dem Konzern im Dieselskandal geschlossen. VW zahlt ihnen insgesamt rund 750 Millionen Euro, wie der Konzern in Wolfsburg mitteilte. Weitere 17.000 Fälle seien noch in der Prüfung. VW und vzbv hatten sich Ende Februar auf einen Vergleich für gut 262.000 vom Abgasskandal betroffene Dieselfahrer geeinigt.

Daimler im 1. Quartal noch profitabel

Daimler hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen des Coronavirus bei sinkenden Umsätzen auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Das Nettoergebnis brach laut Quartalsbericht auf 94 Millionen Euro ein. Im Vorjahreszeitraum hatte der Autokonzern noch 2,095 Milliarden Euro verdient. Die zurückhaltende Einschätzung für den weiteren Jahresverlauf, die der DAX-Konzern bereits vergangene Woche bei Vorlage von Quartals-Eckzahlen abgab, wurde am Mittwoch bekräftigt.

Daimler hält vorerst an Dividende für 2019 fest

Daimler sieht bisher keinen Grund, die für das vergangene Jahr vorgeschlagene Dividende zu ändern. "Zum jetzigen Zeitpunkt schauen wir uns natürlich alle Effekte aus der Krise an", sagte Finanzvorstand Harald Wilhelm während einer Telefonkonferenz. Bis zur Hauptversammlung Anfang Juli würden alle Parameter geprüft. "Aus heutiger Sicht gibt es aber keinen Grund, an dem Dividendenvorschlag etwas zu ändern", ergänzte der Manager.

Audi erwartet 2020 deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang

Audi rechnet für das laufende Jahr Jahr wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie mit massiven Belastungen. Sowohl die Auslieferungen als auch den Umsatz und das operative Ergebnis sieht die Volkswagen-Premiumtochter dieses Jahr deutlich unter dem Vorjahr. Wie Audi weiter mitteilte, wird auch der Netto-Cashflow unter dem Niveau des Vorjahres erwartet. Audi hatte bereits Mitte April den bisherigen Ausblick für 2020 kassiert, allerdings keine neue Prognose gegeben.

Porsche-Marge im 1. Quartal "nur noch" einstellig

Der Sportwagenhersteller Porsche hat bei sinkenden Verkäufen wegen anhaltend hoher Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das operative Ergebnis sank zum Vorjahr um 34 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro, wie Porsche mitteilte. Die Umsatzrendite sackte auf 9,5 Prozent ab - üblicherweise erzielt Porsche deutlich zweistellige Renditen von rund 15 Prozent. Damit gehört das Unternehmen zu den profitabelsten Herstellern weltweit. Die Zahl der Auslieferungen sank um 5 Prozent.

Continental legt Abspaltung von Vitesco zunächst auf Eis

Continental legt die für dieses Jahr geplante Abspaltung der Antriebssparte Vitesco zunächst auf Eis. Angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfeldes wird der Spin-off von Vitesco Technologies der Hauptversammlung 2020 nicht zur Abstimmung vorgelegt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit wird die Abspaltung in diesem Jahr nicht mehr wirksam werden. Der Spin-off werde aber weiterverfolgt.

Volvo Cars baut 1.300 Stellen außerhalb der Produktion in Schweden ab

Der Autobauer Volvo Cars baut in Schweden rund 1.300 Stellen außerhalb der Produktion ab und reduziert seine Beraterverträge, um flexibler zu werden und Ressourcen aus Nicht-Kernbereichen abzuziehen. Einzelheiten dazu, in welchen Bereichen wie viele Stellen gestrichen werden, sollen in den kommenden Monaten entschieden werden.

Ford verzeichnet Milliardenverlust wegen Coronavirus

Ford hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Milliardenverlust verzeichnet. Wie der US-Autokonzern mitteilte, liegt der Fehlbetrag bei 1,99 Milliarden US-Dollar oder 0,50 Dollar je Aktie. Der Umsatz brach um 15 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar ein. Im ersten Quartal 2019 hatte der Konzern noch einen Nettogewinn von 1,15 Milliarden Dollar erzielt, der operative Gewinn lag bei 2,4 Milliarden Dollar. Umgesetzt wurden damals 40,3 Milliarden Dollar.

Ford nimmt Produktion in Europa ab 4. Mai wieder auf

Ford will am 4. Mai die Produktion in den meisten europäischen Werken wieder hochfahren. Wie der US-Autohersteller mitteilte, werden Social-Distancing-Regelungen für die Mitarbeiter befolgt, und Ford werde Gesichtsmasken und persönliche Reinigungssets zur Verfügung stellen. Die Produktion werde schrittweise in Saarlouis und Köln, im spanischen Valencia und in Craiova in Rumänien wieder aufgenommen.

Tesla überrascht mit Gewinn im ersten Quartal

Tesla hat Investoren mit einem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach dem Model 3 überrascht. Zudem erzielte der US-Konzern einen Umsatzsprung. Den Gewinn bezifferte Tesla für die drei Monate auf 16 Millionen Dollar oder 9 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der US-Konzern noch einen Verlust von 4,10 Dollar je Aktie eingefahren. Bereinigt um Einmaleffekte verdiente Tesla nun 227 Millionen Dollar oder 1,24 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der bereinigte Fehlbetrag bei 2,90 Dollar gelegen.

US-Autobauer wollen ab 18. Mai wieder arbeiten - Kreise

Die drei großen US-Autobauer wollen die Produktion in ihren heimischen Fabriken offenbar ab dem 18. Mai wieder aufnehmen. Das berichten mehrere Informanten. General Motors, Ford und Fiat Chrysler hatten die Arbeit in den Werken wegen der Pandemie im März eingestellt. Manager der drei Konzerne hätten nun in den vergangenen Tagen einen vorläufigen Zeitplan zum Wiederanfahren der Produktion mit der Gewerkschaft UAW vereinbart, hieß es von den Informanten.

General Motors setzt Dividende und Aktienrückkauf aus

Der Autobauer General Motors stärkt mit einer Reihe von Maßnahmen seine Bilanz. Der Konzern wird dazu die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm aussetzen. GM hatte zuletzt 38 Cent je Aktie ausgeschüttet.

Nissan warnt vor schwächerer Gewinnentwicklung

Der Autobauer Nissan Motor hat im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr wahrscheinlich weniger verdient als bislang angekündigt. Die grassierende Pandemie habe auf den Verkaufszahlen gelastet, teilte das Unternehmen mit. Das Nettoergebnis werde wahrscheinlich 150 bis 160 Milliarden Yen schlechter ausfallen als mit 65 Milliarden Yen bislang angekündigt.

Elektroauto-Startup Nio bekommt Finanzspritze vom Staat

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.