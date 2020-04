Mainz (ots) -Woche 18/20Freitag, 01.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.30 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 20186.00 Überleben auf dem MondDeutschland 20186.45 Apollo - Abenteuer MondUSA 20198.00 forum am freitag8.15 Unser UniversumTechnik im AllUSA 20149.00 Leschs KosmosZurück zum Mond - aber warum?Deutschland 20199.30 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 20119.55 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.40 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201812.05 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.50 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201813.35 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201814.20 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 2018Weiter im Ablauf wie vorgesehenBeginnzeitkorrekturen:21.40 Hitlers TodDas Ende im BunkerDeutschland 201122.25 Hitlers TodDas TestamentDeutschland 201123.10 Hitlers TodDer SelbstmordDeutschland 201123.55 Hitlers TodDie KapitulationDeutschland 20110.35 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 20151.20 Mordakte MittelalterTod eines DichtersGroßbritannien 20152.05 Mordakte MittelalterDas Ende von König Edward II.Großbritannien 20152.50 Mordakte MittelalterIntrige um Englands ThronGroßbritannien 2015Weiter im Ablauf wie vorgesehenSamstag, 02.05.Beginnzeitkorrekturen:5.00 Mordakte MittelalterDer Sohn des PapstesGroßbritannien 20155.45 Polizei im EinsatzBrennpunkt BerlinDeutschland 20196.25 Von Fall zu Fall - Einsatz für den KriminaldauerdienstDeutschland 20207.10 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie LionnetGroßbritannien 20197.55 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping HillDeutschland 20188.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 20159.20 ErbarmungslosGuy Georges - Die dunklen Gassen von ParisDeutschland 201810.05 ErbarmungslosJoanne Dennehy - Frau ohne GewissenDeutschland 201810.50 Hard Time - Knast in VegasAußenseiter und EinzelgängerUSA 201211.35 Hard Time - Knast in VegasSpezialfälleUSA 201212.25 Leben im TodestraktLebensmüdeGroßbritannien 201713.10 Leben im TodestraktDie Macht der GeschworenenGroßbritannien 201713.55 Täter im NetzDer Fall Beadman und HarlowUSA 201914.35 Täter im NetzDer Fall LewisUSA 201915.20 50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von AachenDeutschland 202015.50 Unschuldig verurteiltFalsche Geständnisse mit fatalen FolgenDeutschland 202016.35 Die Geheimnisse der TotenDer Fund im SeeDeutschland 201817.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 201518.05 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 2015Weiter im AblaufBeginnzeitkorrekturen:21.40 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 201922.55 Inside The Criminal MindGangster-BosseTschechien 201723.40 Inside The Criminal MindSerienkillerTschechien 20170.25 Inside The Criminal MindSektenführerTschechien 20171.05 Inside The Criminal MindKidnapperTschechien 20171.50 ErbarmungslosGuy Georges - Die dunklen Gassen von ParisDeutschland 20182.35 ErbarmungslosJoanne Dennehy - Frau ohne GewissenDeutschland 20183.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April JonesGroßbritannien 20154.05 Ermittler!Vergrabene GeheimnisseDeutschland 20194.35 Ermittler!Dunkler FjordDeutschland 2020Sonntag, 03.05.Beginnzeitkorrekturen:5.05 heute-show5.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaHeimtückisches VerbrechenSchweden 20196.35 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDunkle VergangenheitSchweden 20197.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDer ProzessSchweden 20198.30 Schuldig in Schweden - Das Drama von ArbogaDeutschland 20189.20 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 20169.50 Geheime Unterwelten der KrimDeutschland 201910.35 Geheime Unterwelten der SSDas Geheimnis von StechoviceDeutschland 201911.20 Geheime Unterwelten der SSWunderwaffen und VersteckeDeutschland 201912.05 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 201612.50 Böse BautenHitlers Architektur an Nord- und OstseeDeutschland 201813.35 Hitlers MünchenNazibauten in der bayerischen MetropoleDeutschland 200714.20 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 201715.05 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 201815.55 Geheimes Paris - Unterirdische MegabautenGroßbritannien 201816.40 Geheimes Paris - Monumente, Macht, MagieFrankreich 201717.25 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 201818.10 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 201918.55 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: Der ReichstagDeutschland 201819.35 heute-showWeiter im AblaufBeginnzeitkorrekturen:21.40 Schokolade - Das bittere GeschäftFrankreich 201922.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieSchummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co.Deutschland 202023.10 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieHackfleisch, Wackelpudding & Co.Deutschland 201923.50 Das Saatgut-KartellFrankreich 20190.35 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen HarksenDeutschland 20191.20 Kriminelle KarrierenMark Karpelés - Der Bitcoin-FälscherFrankreich 20162.05 Kriminelle KarrierenHunter Moore - Der König des RachepornosFrankreich 20162.50 Kriminelle KarrierenMargaret McDonald - Sex als GeschäftDeutschland 20163.35 Kriminelle KarrierenArjan Roskam - Der König des CannabishandelsDeutschland 20164.20 Kriminelle KarrierenWolfgang Beltracchi - Der MeisterfälscherDeutschland 2016Montag, 04.05.Beginnzeitkorrekturen:5.05 Die Inkasso-Falle - Geldeintreibern auf der SpurDeutschland 20195.50 Kriminelle KarrierenMark Karpelés - Der Bitcoin-FälscherFrankreich 20166.35 Frontal21-DokumentationDie Ticketdealer - Miese Tricks bei ViagogoDeutschland 20197.05 50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von AachenDeutschland 20207.35 Unschuldig verurteiltFalsche Geständnisse mit fatalen FolgenDeutschland 20208.20 Die Geheimnisse der TotenDer Fund im SeeDeutschland 20189.05 Täter im NetzDer Fall Beadman und HarlowUSA 20199.50 Täter im NetzDer Fall LewiUSA 2019Weiter im AblaufBeginnzeitkorrekturen:20.55 ZDF-HistoryDas Geheimnis der Wikinger-KriegerinDeutschland 202021.40 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 201522.25 ZDF-HistoryDie ewige Jagd nach dem GoldDeutschland 201623.10 ZDF-HistoryVon Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine FrauDeutschland 201723.50 ZDF-HistoryDie Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis MandelaDeutschland 20190.35 heute journal1.05 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001Deutschland 20181.50 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20162.35 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines DiktatorsFrankreich 20173.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzEine Super-Kanone für Saddam HusseinAustralien 20184.00 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzBiowaffen-ExperimenteWeiter im Ablauf