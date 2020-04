Am Mittwoch zeigten sich Anleger noch enttäuscht, dass Drillisch zwei Klagen gegen den Wettbewerber Telefónica Deutschland fallen lässt. Doch heute gab der Mobilfunkkonzern bekannt, dass Schiedsklage gegen das Gutachten im ersten Verfahren einlegt. An der Börse kommt das gut an.Drillisch zweifelt ein Gutachten im ersten sogenannten Preisanpassungsverfahren mit Telefónica an, in dem es um die Netzmiete geht, die Drillisch an Telefónica zahlt. Das Gutachten weise "grobe methodische Fehler sowie inhaltliche ...

