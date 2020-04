Das jährliche internationale Programm "Best Places To Work" honoriert führende Arbeitgeber auf der ganzen Welt und bietet Arbeitgebern die Möglichkeit, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erfahren und diejenigen auszuzeichnen, die zu einem herausragenden Arbeitsumfeld beitragen und Talente auf allen Ebenen des Unternehmens fördern und entwickeln.

Im dritten aufeinander folgenden Jahr wurde Teleperformance Albanien, eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden Anbieters von ausgelagertem Dienstleistungen rund um das Omnichannel-Kundenerlebnis-Management, für sein außergewöhnliches Arbeitsumfeld geehrt, das von den Mitarbeitern sehr gewürdigt wird. In der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit würden 96 Prozent der Mitarbeiter das Unternehmen weiterempfehlen, während 93 Prozent erklärten, dass sie stolz darauf sind, für das Unternehmen zu arbeiten.

"Teleperformance in Albanien und global ist ein Unternehmen für Menschen und setzt erhebliche Ressourcen für die berufliche Entwicklung und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter ein. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch die "Best Place to Work"-Zertifizierung. Das Feedback, das unsere Mitarbeiter als Teil des Bewertungsverfahrens abgeben, ist immer ermutigend und wertvoll bei der Weiterentwicklung von Mitarbeiterprogramme", so Diego Pisa, CEO bei Teleperformance Albanien.

"Wir sind ein Unternehmen, das an seine Mitarbeiter glaubt, sie inspiriert und motiviert. Um dies zu erreichen, streben wir ein attraktives Arbeitsumfeld und eine hohe Arbeitszufriedenheit an, um ihre berufliche Entwicklung und Karriere zu unterstützen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter stolz darauf sind, Teil unseres Team zu sein! Wir wissen, dass glückliche und zufriedene Menschen hervorragende Leistungen erbringen und das ist unser Ziel. Durch die Auszeichnung als "Best Place to Work" erhalten wir die Möglichkeit, TP Albanien mit der Welt und den erfolgreichsten Unternehmen Albaniens zu vergleichen", kommentiert Odeta Melo, HR-Direktorin von Teleperformance Albanien.

"Teleperformance Albanien ist es gelungen, eine Kultur zu schaffen, in der die Qualität und das Wohlergehen der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen und vielfältige Hintergründe, Transparenz und offene Kommunikation als Grundlage einer innovativen Personalpolitik dienen", berichtet Hamza Idrissi, Programm-Manager für Albanien.

ÜBER DAS PROGRAMM

Best Places To Work ist ein globales Zertifizierungsprogramm für das Personalwesen, das führende Arbeitsplätze in vielen Ländern rund um den Globus zertifiziert und honoriert. Unsere Bewertung analysiert die Attraktivität eines Unternehmens in einem zweistufigen Prozess, der acht Arbeitsplatzfaktoren untersucht: Kultur, Führung, Wachstumschancen und Mitarbeiterprogramme. Neben der Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit führen wir eine Personalbeurteilung mit Blick auf die im Unternehmen umgesetzten Personalpraktiken durch.

