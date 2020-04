WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed erweitert den Rahmen ihres Kreditprogramms zur Stützung der Unternehmen in der Corona-Krise. Das sogenannte "Main Street Lending Program" können jetzt auch Unternehmen mit bis zu 15 000 Mitarbeitern oder bis zu einem Jahresumsatz von 5 Milliarden Dollar in Anspruch nehmen, wie die Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Dadurch wird das Umsatzlimit gegenüber der bisherigen Richtlinien verdoppelt und das Mitarbeiterlimit um 5000 erhöht.



Die US-Notenbank ist bestrebt, den Kreditfluss für die US-Wirtschaft während der Coronavirus-Pandemie aufrechtzuerhalten. Das "Main Street Lending Program" ist Bestandteil eines billionenschweren Kreditpakets. Ein Startdatum für das Programm soll bald veröffentlicht werden./jsl/bgf/he

