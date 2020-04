"Sell in May...": Die alte Börsenregel für den Sommer ist empirisch üppig belegt, lässt sich allerdings weiter verfeinern. Ergebnis: Nicht in allen Jahren ist ein schwacher Sommer auf Grundlage der Daten bis April zu erwarten - das Jahr 2020 bildet hier einen besonders interessanten Fall. Weitere Themen der Sendung: 1) DAX vs. TecDAX: Wo investiere ich besser? 2) Supertrend-Aktie Chemocentryx vor US- und EU-Zulassung von Medikament avacopan. 3) TV-Depot: Es wird umgeschichtet.Indikatoren, Strategien, ...

