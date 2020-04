Wochenausblick: DAX mit Verlusten ins Wochenende. Datenreigen geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

Zahlreiche US-Technologieunternehmen haben zur Wochenmitte mit ihren Zahlen positiv überrascht. Tesla gelang gar das dritte Quartal in Folge ein Gewinn. Dennoch gaben die Aktienbarometer am Donnerstag mehrheitlich nach. Morgen sind viele Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Vor einem verlängerten Wochenende halten sich viele Investoren mit neuen Engagements zurück und die EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung keine weiteren Stützungsmaßnahmen beschlossen. Dies hat wohl einige Anleger enttäuscht. Vielmehr nutzten Investoren die jüngste Rallye für Gewinnmitnahmen. So tauchte der DAX wieder unter 11.000 Punkte und schloss bei rund 10.900 Punkten. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls rund zwei Prozent auf 2.930 Punkte.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen am Donnerstag kräftig nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf Minus 0,58 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,595 Prozent. Bei den Edelmetallen blieb es ruhig. Der Goldpreis notiert weiterhin oberhalb von 1.700 US-Dollar und Silber kann die Marke von 15 US-Dollar verteidigen. Beim Ölpreis setzte sich die Erholung fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg erneut zweistellig auf 25,5 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute waren vor allem defensive Werte wie Beiersdorf, Fresenius Medical Care und Vonovia im DAX gefragt. Schwache Zahlen von BASF und Fuchs Petrolub drückten derweil auch die Anteilsscheine von Covestro und Lanxess deutlich nach unten. Continental verschiebt die Abspaltung der Antriebssparte. Die Aktie verliert daraufhin rund 3,5 Prozent und Norma profitierte von positiven Analystenkommentaren und einem Großauftrag.

Kommende Woche geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden unter anderem Beiersdorf, BMW, Continental, Deutz, Fresenius Medical Care, Hannover Rück., HeidelbergCement, HelloFresh, Hugo Boss, Infineon, Klöckner, Lanxess, Linde, Metro, Morphosys, Pfeiffer Vacuum, ProSiebenSat.1, Schaeffler, Siemens, Siemens Healthineers, Traton und Vonovia (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von AXA, BNP Paribas, Enel, Ferrari sowie FiatChrysler und in den USA das Zahlenwerk von General Motors, PayPal und Walt Disney im Blickpunkt. Allianz, Fuchs Petrolub, Leoni, Lufthansa und Symrise laden zur virtuellen Hauptversammlung

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, April

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex

Deutschland - Auftragseingang Industrie, März

Deutschland - Industrieproduktion, März

Deutschland - Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau, März

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-zine, März

USA - Auftragseingang Industrie, März

USA - ISM Einkaufsmanagerindex

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, April

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Arbeitsmarktbericht

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.200/11.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.680/10.720/10.880/11.000 Punkte

Zum Wochenschluss schob sich der DAX kurzzeitig in den Bereich der gestern im onemarkets Blog markierten 161,8%-Retracementlinie von 11.200 Punkten. Im weiteren Verlauf kippte der Index jedoch nach Süden und tauchte sogar unter die Marke von 11.000 Punkten. Zwischen 10.700 und 10.800 Punkten findet der DAX aktuell eine gute Unterstützung. Solange diese Zone verteidigt wird, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis zum heutigen Hoch oder gar darüber hinaus. Unterhalb von 10.700 Punkte könnte sich ein deutlicherer Rücksetzer bis 10.300/10.350 Punkte anbahnen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 06.04.2020 - 30.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 30.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

