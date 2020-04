BERLIN (dpa-AFX) - Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) hat vor übereilten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gewarnt. "Wir dürfen unsere Strategie, die erfolgreich ist, jetzt nicht verlassen", sagte er am Donnerstag nach Beratungen der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Und die Strategie besteht darin, dass wir schrittweise vorgehen und dass wir kontrolliert vorgehen." Bevor es weitere Lockerungen gebe, müssten die Auswirkungen der bereits getroffenen Schritte abgewartet werden.



Dies sei auch einmütiger Tenor der Videokonferenz gewesen, betonte Tschentscher. In der Runde habe man sich deshalb "beschränkt auf kleinere bereinigende Maßnahmen". Den nächsten "großen Schritt" könne es erst nach einer weiteren Schaltkonferenz in der kommenden Woche geben./fi/DP/nas

