BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kaufprämien für Autos nach der Corona-Krise nicht ausgeschlossen. Die Automobilindustrie sei "eine wichtige Kernbranche in Europa", sagte Merkel nach der Bund-Länder-Konferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. Sobald das Infektionsgeschehen es zulasse, sollte alles getan werden, "um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen - und dazu gehört die Automobilindustrie".

Beim Autogipfel am kommenden Dienstag sollen allerdings noch keine Entscheidungen über Anreize zum Autokauf fallen, betonte die Kanzlerin. Mögliche Maßnahmen würden vielmehr eingebettet in ein Gesamtprogramm. "Da wird sicherlich die Automobilbranche auch eine Rolle spielen." Das gelte auch für die europäische Ebene, da auch viele Arbeitsplätze in Spanien und Osteuropa von der Branche abhängen.

April 30, 2020

