windeln.de SE: Aufsichtsratsvorsitzender Willi Schwerdtle und Dr. Edgar Lange scheiden aus dem Aufsichtsrat ausDGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Personalie windeln.de SE: Aufsichtsratsvorsitzender Willi Schwerdtle und Dr. Edgar Lange scheiden aus dem Aufsichtsrat aus30.04.2020 / 19:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 30. April 2020: windeln.de SE ("windeln.de", "Gruppe" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201 und ISIN DE000WNDL219) wurde heute von Herrn Willi Schwerdtle, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Dr. Edgar Lange, Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft unterrichtet, dass sie mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Juni 2020 ihre Ämter niederlegen. Beide sind seit März 2015 Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft und beschlossen nach der Anfang dieses Jahres erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung und der daraus resultierenden Änderung der Eigentümerstruktur zurückzutreten, um eine Veränderung in der Besetzung des Aufsichtsrats zu ermöglichen.Das Unternehmen bedankt sich ausdrücklich bei Willi Schwerdtle und Dr. Edgar Lange für die hervorragende Arbeit im Aufsichtsrat, welche stets dem Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre und seiner Mitarbeiter diente, und wünscht ihnen alles Gute für ihre Zukunft.windeln.de wird unverzüglich an der Ernennung von Nachfolgern für beide Positionen arbeiten, um in der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung 2020 der Gesellschaft bereits Vorschläge für geeignete Kandidaten beinhalten zu können.Kontakt: Corporate Communications Judith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 Email: investor.relations@windeln.de30.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL201, DE000WNDL219 WKN: WNDL20 , WNDL21 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1034257Ende der Mitteilung DGAP News-Service1034257 30.04.2020 CET/CEST