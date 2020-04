Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB lockert Geldpolitik weiter

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik wider Erwarten weiter gelockert. Nach Mitteilung der EZB wird die Laufzeit des Pandemie-Kaufprogramm PEPP verlängert, die dritte Serie langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte attraktiver gestaltet, und vorübergehend eine Serie von Pandemie-Refinanzierungsgeschäften (PELTROs) aufgelegt. Der Rat ließ sowohl die Leitzinsen als auch die sie betreffende Forward Guidance unverändert. Der Satz für Überschusseinlagen von Banken bleibt bei minus 0,50 Prozent.

Bund und Länder beschließen Corona-Lockerungen unter strengen Auflagen

Bund und Länder haben weitere begrenzte Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen beschlossen, darüber hinausgehende Schritte aber auf nächste Woche und die Zeit danach verschoben. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder vereinbarten, sollen Gottesdienste wieder stattfinden. Auch Museen, Ausstellungen, Zoos, botanische Gärten und Spielplätze können laut der Beschlussvorlage wieder öffnen - allerdings unter strengen Auflagen für die Zahl der Besucher und die Anforderungen an den Hygieneschutz. Dazu legt der Bund kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro auf, um coronabedingte Umbaumaßnahmen in kleinen und mittleren Museen aufzulegen. Merkel sagte, man habe "heute einzelne Beschlüsse gefasst", aber in der kommenden Woche solle ein "weitergehendes Paket" vereinbart werden. Wichtig sei, "dass es eine Strategie und ein Ziel gibt". Die bisherigen Kontaktbeschränkungen sollen in jedem Fall bis mindestens 10. Mai weiter aufrechterhalten werden

Merkel schließt Kaufprämien für Autos nicht aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kaufprämien für Autos nach der Corona-Krise nicht ausgeschlossen. Die Automobilindustrie sei "eine wichtige Kernbranche in Europa", sagte Merkel nach der Bund-Länder-Konferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. Sobald das Infektionsgeschehen es zulasse, sollte alles getan werden, "um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen - und dazu gehört die Automobilindustrie". Beim Autogipfel am kommenden Dienstag sollen allerdings noch keine Entscheidungen über Anreize zum Autokauf fallen, betonte die Kanzlerin. Mögliche Maßnahmen würden vielmehr eingebettet in ein Gesamtprogramm. "Da wird sicherlich die Automobilbranche auch eine Rolle spielen." Das gelte auch für die europäische Ebene, da auch viele Arbeitsplätze in Spanien und Osteuropa von der Branche abhängen.

Scholz' neuer Anlauf für Finanztransaktionssteuer sorgt für Unmut

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seinen Vorschlag für eine europäische Finanzstransaktionssteuer überarbeitet - dafür aber umgehend Kritik von den deutschen Banken und der Opposition geerntet. Scholz wolle nun anderen Regierungen ermöglichen, ihre bereits eingeführten nationalen Steuern beizubehalten, berichtete das Handelsblatt unter Verweis auf einen überarbeiteten Gesetzentwurf, den der Bundesfinanzminister an Kollegen aus anderen EU-Ländern verschickt habe.

Lagarde: Euroraum-BIP könnte 2020 um 5 bis 12 Prozent sinken

Der volkswirtschaftliche Stab der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnet nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde für 2020 mit einem in Friedenszeiten bisher nicht dagewesenen Wirtschaftseinbruch. Laut Lagarde könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums um 5 bis 12 Prozent sinken. Tempo und Ausmaß einer anschließenden Erholung werde von der weiteren Entwicklung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abhängen, sie sei aber sehr unsicher, sagte Lagarde.

IfW: Deutsches BIP sinkt im ersten Quartal um 2,4 Prozent

Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft bereits im ersten Quartal nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) deutlich ausgebremst, obwohl die Folgen der Corona-Pandemie lediglich in der zweiten Märzhälfte voll zum Tragen kamen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei mit 2,4 Prozent wohl so stark zurückgegangen wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr, darauf liefen neue Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat schließen, teilte das IfW mit.

EU-Kommission stellt Corona-Wiederaufbauplan voraussichtlich erst Mitte Mai vor

Die EU-Kommission wird ihre Pläne für ein billionenschweres Konjukturprogramm gegen die Corona-Krise voraussichtlich noch nicht kommende Woche vorstellen. Mehrere von der Nachrichtenagentur AFP befragte EU-Vertreter und Diplomaten hielten dies am Donnerstag wegen andauernder Sondierungen und ungelöster Fragen für unwahrscheinlich. Die Pläne würden voraussichtlich erst am 13. Mai präsentiert, hieß es aus mehreren Quellen.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex auf dem tiefsten Stand seit 2009

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago ist im April mit der Pandemie auf den tiefsten Stand seit März 2009 gefallen. Der Indikator gab auf 35,4 Punkte nach, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im März stand der Index bei 47,8 Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 39,0 Punkte erwartet.

Konsum der US-Haushalte verzeichnet Rekordeinbruch im März

Der Konsum der US-Bürger hat im März den größten Rückgang seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1959 verzeichnet. Verglichen mit dem Vormonat fielen die Ausgaben um 7,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem geringeren Minus von 5,0 Prozent gerechnet. Für Februar wurde das Plus von 0,2 Prozent bestätigt.

US-Arbeitskosten im ersten Quartal gestiegen

Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal und damit am Anfang der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise etwas stärker als erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sie sich um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,7 Prozent prognostiziert. Im dritten Quartal war ein Plus von ebenfalls 0,7 Prozent ermittelt worden.

US-Geheimdienste: Neuartiges Coronavirus nicht "menschengemacht"

Die US-Geheimdienste haben sich gegen Spekulationen gestellt, das neuartige Coronavirus könne vom Menschen geschaffen worden sein. Das Büro des geschäftsführenden US-Geheimdienstdirektors Richard Grenell erklärte am Donnerstag, die US-Geheimdienste würden dem "wissenschaftlichen Konsens" zustimmen, "dass das Covid-19-Virus nicht menschengemacht oder genetisch verändert" sei. Zugleich schlossen die US-Geheimdienste nicht aus, dass hinter dem Ausbruch der Lungenerkrankung Covid-19 ein Unfall in einem Labor der chinesischen Stadt Wuhan stehen könnte. In der Stadt war das Virus erstmals aufgetaucht war. Die Geheimdienste würden prüfen, "ob der Ausbruch durch den Kontakt mit infizierten Tieren begann oder aus einem Unfall in einem Labor in Wuhan resultierte", hieß es in der Erklärung.

