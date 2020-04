Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (19:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.927,93 -2,27% -21,82% Stoxx50 2.853,47 -2,24% -16,15% DAX 10.861,64 -2,22% -18,02% FTSE 5.897,91 -3,55% -18,92% CAC 4.572,18 -2,12% -23,52% DJIA 24.329,92 -1,23% -14,75% S&P-500 2.909,65 -1,02% -9,94% Nasdaq-Comp. 8.870,08 -0,50% -1,14% Nasdaq-100 8.967,53 -0,17% +2,68% Nikkei-225 20.193,69 +2,14% -14,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,37 +128

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 17,45 15,06 +15,9% 2,39 -70,6% Brent/ICE 25,15 22,54 +11,6% 2,61 -60,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.689,06 1.712,65 -1,4% -23,59 +11,3% Silber (Spot) 14,93 15,40 -3,1% -0,47 -16,4% Platin (Spot) 788,75 778,45 +1,3% +10,30 -18,3% Kupfer-Future 2,35 2,37 -1,0% -0,02 -16,2%

Am Ölmarkt erholen sich die Preise weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 18 Prozent auf 17,77 Dollar, Brent notiert 12,2 Prozent höher bei 25,28 Dollar. Händler führen den Preisanstieg auf Spekulationen zurück, dass die Lagerkapazitäten doch nicht so schnell wie befürchtet an ihre Grenzen stoßen. Auch Hoffnungen, dass die globale Wirtschaft schneller als erwartet wieder hochgefahren werden kann, stütze den Preis, heißt es. Händler verweisen aber auch auf die nicht abreißenden Schlagzeilen über Förderkürzungen. So will Norwegen erstmals seit 18 Jahren die Produktion drosseln. Aber auch private Unternehmen fahren die Förderung herunter.

FINANZMARKT USA

Schwache und schlimmer als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten belasten am Donnerstag die Wall Street. Vor allem die steigende Massenarbeitslosigkeit und schwache Konsumdaten belasten. Auch aus Europa kommen Daten, die das ganze Ausmaß der tiefen Rezession offenbaren. Zwar wollen die Notenbanken in Europa und den USA dagegenhalten und die Wirtschaft mit Programmen stützen, aber Anleger glauben nicht an schnelle Erfolge. Facebook legen 4,7 Prozent zu. Der Betreiber des sozialen Netzwerks hat im ersten Quartal von den Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Außerdem berichtete Facebook von einer Rückkehr der Werbekunden im April und einer Stabilisierung der Werbeeinnahmen, die im März eingebrochen waren. Nutznießer der Pandemie, die viele Menschen zur Heimarbeit zwingt und auch die Freizeit zu Hause verbringen lässt, ist auch Microsoft. Das Unternehmen verzeichnete in seinem dritten Geschäftsquartal einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Die Aktie stagniert und zeigt damit relative Stärke. Twitter hat im ersten Quartal das stärkste Nutzerwachstum seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen eingefahren. Trotzdem rutschte der Kurzbotschaftendienst in die roten Zahlen, auch weil Werbeerlöse sanken. Die Aktie gibt knapp 7 Prozent nach. Der Autobauer Tesla hat mit einem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach dem Model 3 überrascht. Die Aktie rückt 2,3 Prozent vor. Die Schnellrestaurantkette McDonald's hat im ersten Quartal weniger verdient als erwartet, der Umsatzrückgang fiel aber nicht so stark wie befürchtet aus. Allerdings habe die Covid-19-Krise gegen Quartalsende erhebliche Spuren in den Erstquartalszahlen hinterlassen. Die Aktie gibt 2,4 Prozent nach. Kraft Heinz verlieren 1,4 Prozent. Der Nahrungsmittelhersteller hat den Umsatz im ersten Quartal zwar gesteigert. Der Gewinn ging aber zurück - bereinigt allerdings weniger stark als befürchtet. Conocophillips hat wegen einer Änderung des Marktwerts von Cenovus Energy, niedriger Preise und nicht bargeldwirksamer Wertminderungen im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Beim bereinigten Ergebnis wurde jedoch die Markterwartung übertroffen. Die Titel des Energiekonzerns geben um 0,8 Prozent nach. Aktien von Chesapeake Energy brechen um 32,5 Prozent ein. Einem Agenturbericht zufolge bereitet sich das auf die Förderung von Öl und Gas spezialisierte Unternehmen auf eine mögliche Insolvenz vor. Die Fluglinie American Airlines hat den Nachfrageeinbruch wegen der Pandemie erheblich im ersten Quartal zu spüren bekommen. Die Fluggesellschaft rutschte tiefer in die Verlustzone als erwartet. Die Papiere sinken um 4,4 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag deutlich im Minus. Am Vormittag gab es schwache Wirtschaftsdaten aus Europa. Mit den ersten Aussagen der EZB kam massiver Verkaufsdruck an die Aktienmärkte. Als eine Enttäuschung wurde bei einigen Marktteilnehmern aufgenommen, dass die EZB das Volumen der sogenannten PEPP-Käufe zum aktuellen Zeitpunkt nicht aufstockt. Auch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA lieferten einen Grund, vor dem langen Wochenende Aktien zu verkaufen. Um 10,8 Prozent stürzten die Aktien von Shell in London ab. Mit der ersten Dividendenkürzung seit dem Zweiten Weltkrieg hat der Ölkonzern Investoren an ihrer schwächsten Stelle getroffen. Reckitt-Benckiser sprangen dagegen dank starker Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Die Haushaltsgüter des Sagrotan-Herstellers waren dank Hamsterkäufen gesucht. BASF verloren nach Zahlen 5,2 Prozent. Die Aufrechterhaltung des Dividendenvorschlags sei positiv, hieß es von den Analysten der Citi. Belastend wirkte, dass der Chemiekonzern den Ausblick zurückgezogen hat. Für die Aktie der Lufthansa ging es um 3,8 Prozent nach unten. Hier boten auf der einen Seite die Piloten einen Gehaltsverzicht als Sanierungsbeitrag an. Voraussetzung sei aber, dass sich der Vorstand zu seinen Mitarbeitern bekenne. Besser als erwartet sind die Quartalszahlen der Deutschen Börse ausgefallen, sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite. Wie erwartet wurde der Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt. Die Aktie legte um 0,5 Prozent zu. Für die Aktie der Societe Generale ging es um 8,6 Prozent nach unten. Die Zahlen zum ersten Quartal enthalten nicht nur die "angesichts der Lage verzeihbare" Risikovorsorge, sondern haben auch schwach im Investmentbanking abgeschnitten. BBVA musste (minus 5,5 Prozent) Milliarden abschreiben und auch Lloyds (minus 7,3 Prozent) enttäuschte mit den Zahlen. Der Sektor der Banken stellte mit einem Minus von 4,5 Prozent den Verlierer. Mit schwachen Zahlen zeigte sich auch die französische Senderkette TF1 (minus 4,4 Prozent). Die wichtigen Werbeeinnahmen brachen um 9,7 Prozent ein. Nach der Dividende wurde nun auch der Ausblick ausgesetzt. Auch RTL leidet unter dem schwachen Werbemarkt - die Aktie verlor 4,6 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0940 +0,60% 1,0866 1,0848 -2,5% EUR/JPY 116,98 +0,88% 115,66 115,74 -4,1% EUR/CHF 1,0569 -0,25% 1,0587 1,0572 -2,7% EUR/GBP 0,8694 -0,30% 0,8713 0,8731 +2,7% USD/JPY 106,92 +0,25% 106,60 106,68 -1,7% GBP/USD 1,2583 +0,88% 1,2471 1,2426 -5,1% USD/CNH (Offshore) 7,0795 +0,09% 7,0566 7,0812 +1,6% Bitcoin BTC/USD 8.682,01 -2,08% 9.274,51 8.344,76 +20,4%

Am Devisenmarkt ist der Dollar nicht gefragt. Der Dollarindex fällt um 0,6 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit sehr festen US-Vorgaben ist es auch an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben gegangen. Die Nachricht, dass ein Mittel zur Behandlung von Covid-19 gefunden sein könnte, befeuerte in den USA die Kauflaune. Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihre Entschlossenheit bekräftigte, die Erholung der heimischen Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Auch schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe vermochten die Stimmung nicht zu trüben. Technologiewerte in der Region profitierten von ermutigenden Geschäftszahlen aus den USA. Unter den Einzelwerten blieben in Tokio Softbank mit einem Anstieg um 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück, nachdem das Unternehmen seine Verlustprognose für das am 31. März beendete Geschäftsjahr ausgeweitet hatte. Aktien japanischer Autohersteller und -zulieferer wurden von der Aussicht auf fortgesetzte Wirtschaftsstimuli der US-Notenbank nach oben getragen. Gleiches galt für den Elektroniksektor. Denso sprangen um 7 Prozent nach oben, obwohl der Zulieferer in seinem vierten Geschäftsquartal aufgrund der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch gemeldet und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen hatte. Suzuki Motor und Honda Motor rückten um 9,3 und 5,1 Prozent vor. Hitachi verbesserten sich um 6,2, Yaskawa Electric um 5,6 und Nidec um 6,6 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung waren in der ganzen Region auch die Branchenaktien stark gesucht. In Tokio verbesserten sich Inpex um 5,1 Prozent und Japan Petroleum

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 13:18 ET (17:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.