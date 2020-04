NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker U-Bahn muss in der Coronavirus-Pandemie nun jede Nacht eine Putz-Pause einlegen. Das U-Bahn-System der Millionenmetropole, das normalerweise als eines der wenigen in der Welt rund um die Uhr läuft, werde ab kommendem Mittwoch jede Nacht zwischen 01.00 und 05.00 Uhr Ortszeit eine Pause einlegen, damit die Züge desinfiziert werden können, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag mit. Lokalmedien zufolge hat es eine solche Maßnahme seit der Gründung der New Yorker Verkehrsbetriebsbehörde MTA vor rund 50 Jahren noch nie gegeben.



Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen in der von der Pandemie stark betroffenen Millionenmetropole ist die Zahl der täglichen U-Bahn-Fahrer, die normalerweise bei mehr als fünf Millionen liegt, um rund 92 Prozent gesunken. Zwischen 01.00 und 05.00 Uhr sei es derzeit am leersten, so Cuomo. Dann nutzten nur noch rund 10 000 Menschen die U-Bahn. Für alle Menschen in systemrelevanten Berufen, die in dieser Zeit zur Arbeit fahren müssen, sollen Alternativen bereitgestellt werden. Zuvor hatte sich Cuomo immer wieder über den Zustand der U-Bahn-Wagen, die in der Krise zunehmend von Obdachlosen als Unterschlupf genutzt werden, beschwert./cah/DP/he

