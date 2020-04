(Wiederholung)

Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Durch die Bank schwache und schlimmer als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten haben die Wall Street am Donnerstag belastet. Gleichwohl verbuchten Dow-Jones und Co ihren besten Monat seit 1987 und den besten April seit 1938. Daher wurden die desaströsen Daten als Steilvorlage für Gewinnmitnahmen genutzt. Zusätzlicher Druck, der aber im späten Geschäft wieder abebbte, resultierte aus Berichten über neue Auseinandersetzungen zwischen China und den USA. So hatte die Washington Post berichtet, US-Beamte planten Vergeltungsmaßnahmen gegen China für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie. US-Präsident Donald Trump hatte China jüngst heftig kritisiert - Kritik an China war aber auch von anderen Staaten gekommen.

Der Dow-Jones-Index verlor nach einer volatilen Sitzung letztlich 1,2 Prozent auf 24.346 Punkte ein, der S&P-500 notierte 0,9 Prozent leichter. Beflügelt von Facebook und Apple (plus 2,1 Prozent) gewann der Nasdaq-Composite 0,2 Prozent. Apple legte nach der Schlussglocke vor. Den 796 (Mittwoch 2.624) Kursgewinnern an der NYSE standen 2.169 (369) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 44 (18) Aktien. Händler verwiesen bei den Abgaben vor allem auf die steigende Massenarbeitslosigkeit in den USA und das schwache Konsumklima. Aber auch aus Europa kamen Daten, die das ganze Ausmaß der tiefen Rezession offenbarten. "Wir befinden uns in einer Phase mit sehr schlechten, sehr negativen Daten", fasste Markrostratege Peter Schaffrik von RBC Capital Markets die Stimmungslage zusammen. Die V-förmige Erholung des Aktienmarktes habe zu einer Loslösung des Finanzmarktes von den konjunkturellen Realitäten geführt, ergänzte Analyst Ong Zi Yang von FSMOne.

In den USA war der für das BIP so eminent wichtige private Konsum eingebrochen. Dieser verbuchte den größten Rückgang seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1959 und fiel zudem noch schwächer als ohnehin vorausgesagt aus. Dazu stieg die Arbeitslosigkeit weiter dramatisch an. Zwar hatte die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der Vorwoche abgenommen, der Wert blieb aber auf einem extrem hohen Niveau. Volkswirte hatten zudem einen deutlicheren Rückgang prognostiziert. Und kurzfristige Besserung war kaum in Sicht: So ist die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago im April auf den tiefsten Stand seit März 2009 gefallen. Auch hier hatten Volkswirte auf nicht ganz so schlimme Werte gesetzt.

Zwar wollen die Notenbanken in Europa und den USA dagegenhalten und die Wirtschaft mit Programmen in historischen Ausmaßen stützen, aber Anleger glaubten nicht an schnelle Erfolge. Händler rechneten vielmehr im zweiten Quartal wegen der Coronakrise mit einem weiteren Absturz der Konjunktur. Hatte am Vorabend die US-Notenbank ihren Willen zu aggressiver Hilfe bekräftigt, legte nun die Europäische Zentralbank (EZB) nach. Wider Erwarten lockerte sie ihre Geldpolitik abermals. Allerdings zeigen sich einige Marktteilnehmer enttäuscht, dass das Volumen der sogenannten PEPP-Käufe zum aktuellen Zeitpunkt nicht aufgestockt wurde. Immerhin rechnet die EZB nach Aussage von Präsidentin Christine Lagarde für 2020 mit einem in Friedenszeiten bisher nicht dagewesenen Wirtschaftseinbruch. Daher sahen Händler in den neuen geldpolitischen Lockerungen keine Kaufanreize.

Facebook springen an

Immerhin lieferte die Berichtsperiode ein paar Silberstreifen: Facebook legten 5,2 Prozent zu. Der Betreiber des gleichnamigen sozialen Netzwerks hatte im ersten Quartal von den Kontaktbeschränkungen infolge der Coronapandemie profitiert. Nutznießer der Pandemie, die viele Menschen zur Heimarbeit zwingt und auch die Freizeit zu Hause verbringen lässt, ist auch Microsoft. Das Unternehmen verzeichnete in seinem dritten Geschäftsquartal einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Die Aktie gewann 1,0 Prozent.

Twitter hatte im ersten Quartal das stärkste Nutzerwachstum seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen eingefahren. Trotzdem rutschte der Kurzbotschaftendienst in die roten Zahlen, auch weil Werbeerlöse sanken. Die Aktie gab 7,8 Prozent nach. Der Elektroautobauer Tesla hatte mit einem Gewinn im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage nach dem Model 3 überrascht. Die Aktie büßte 2,3 Prozent ein, einige Analysten blieben skeptisch und erneuerten ihre Verkaufsempfehlungen.

Die Schnellrestaurantkette McDonald's hatte im ersten Quartal weniger verdient als erwartet, der Umsatzrückgang fiel aber nicht so stark wie befürchtet aus. Die Aktie gab 0,1 Prozent nach. Kraft Heinz verloren 0,7 Prozent. Der Nahrungsmittelhersteller hatte den Umsatz im ersten Quartal zwar gesteigert. Der Gewinn ging aber zurück - bereinigt allerdings weniger stark als befürchtet.

Conocophillips hatte im ersten Quartal rote Zahlen geschrieben. Beim bereinigten Ergebnis wurde jedoch die Markterwartung übertroffen. Die Titel des Energiekonzerns gaben 0,3 Prozent nach. Aktien von Chesapeake Energy brachen um 34,8 Prozent ein. Einem Agenturbericht zufolge bereitet sich das auf die Förderung von Öl und Gas spezialisierte Unternehmen auf eine mögliche Insolvenz vor.

Die Fluglinie American Airlines hatte den Nachfrageeinbruch wegen der Covid-19-Pandemie erheblich im ersten Quartal zu spüren bekommen. Die Fluggesellschaft rutschte tiefer in die Verlustzone als erwartet. Die Papiere sanken um 4,9 Prozent.

Ölpreise setzen Erholungsrally fort

Am Ölmarkt erholten sich die Preise weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 25 Prozent auf das Zweiwochenhoch von 18,84 Dollar. Der letztmalig gehandelte Junikontrakt der europäischen Sorte Brent schloss 12,1 Prozent höher bei 25,27 Dollar. Der nun marktführende Julitermin verteuerte sich um rund 9 Prozent. Händler führen den Preisanstieg auf die nicht abreißenden Schlagzeilen über Förderkürzungen zurück. So will Norwegen erstmals seit 18 Jahren die Produktion drosseln. Aber auch große private Ölmultis fahren die Förderung herunter.

Am Rentenmarkt tat sich wenig, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 0,8 Basispunkte auf 0,63 Prozent. Die fallenden Notierungen erklärten Händler mit der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Konjunktur angesichts der massiven Unterstützung durch die Notenbanken.

Am Devisenmarkt fiel der Dollarindex um 0,6 Prozent. Im Handel wurde auf die taubenhaften Äußerungen von EZB und Fed verwiesen. Trotz der geldpolitischen Lockerungen durch die EZB setzten Anleger mittelfristig eher auf ein forscheres Vorgehen der Fed. Die Fed besitze mehr Potenzial für zusätzliche Lockerungen als die EZB, hieß es.

Dass der Goldpreis in dieser Gemengelage mit schwachem Dollar und geldpolitischen Lockerungen unter Druck geriet, überraschte Marktbeobachter etwas angesichts der schwachen Daten. Die Feinunze verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 1.688 Dollar. Allerdings verbuchte das Edelmetall den besten Monat seit August 2019. Daher seien zum Monatsende Gewinne eingestrichen worden, hieß es. Gold-Bullen verlangten nach stabilen Zinsen bei steigender Inflation, danach sehe es aber derzeit nicht aus. Mittelfristig bleibe Gold als Schutz vor Geldentwertung angesichts der dramatischen Geldmengenausweitung aber gefragt, hieß es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.345,72 -1,17 -288,14 -14,69 S&P-500 2.912,43 -0,92 -27,08 -9,85 Nasdaq-Comp. 8.889,55 -0,28 -25,16 -0,93 Nasdaq-100 9.000,51 0,20 17,75 3,06 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 -2,7 0,20 -103,0 5 Jahre 0,35 -0,8 0,36 -157,3 7 Jahre 0,53 -0,2 0,53 -171,6 10 Jahre 0,63 0,7 0,63 -181,1 30 Jahre 1,28 3,0 1,25 -178,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0953 +0,72% 1,0866 1,0848 -2,3% EUR/JPY 117,45 +1,29% 115,66 115,74 -3,7% EUR/CHF 1,0575 -0,19% 1,0587 1,0572 -2,6% EUR/GBP 0,8700 -0,23% 0,8713 0,8731 +2,8% USD/JPY 107,21 +0,53% 106,60 106,68 -1,4% GBP/USD 1,2590 +0,94% 1,2471 1,2426 -5,0% USD/CNH (Offshore) 7,0809 +0,11% 7,0566 7,0812 +1,6% Bitcoin BTC/USD 8.849,51 -0,19% 9.274,51 8.344,76 +22,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,00 15,06 +26,2% 3,94 -68,0% Brent/ICE 25,39 22,54 +12,6% 2,85 -60,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.686,68 1.712,65 -1,5% -25,98 +11,2% Silber (Spot) 14,96 15,40 -2,8% -0,44 -16,2% Platin (Spot) 778,80 778,45 +0,0% +0,35 -19,3% Kupfer-Future 2,36 2,37 -0,5% -0,01 -15,9% ===

