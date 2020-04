Vancouver, B.C. (30. April 2020) Kingman Minerals Ltd. (TSX-V:KGS) ("Kingman" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen Aktionären eine Reihe historischer Analysen früherer Abbauaktivitäten und -perspektiven innerhalb des Mohave-Projekts zur Verfügung zu stellen.Das Mohave-Projekt (das "Projekt") befindet sich in den Music Mountains in Mohave County in Arizona. Es liegt etwa 35 Meilen von der Stadt Kingman entfernt und ist mit dem Auto von der historischen Route 66 und der Antares Road aus direkt erreichbar. Insgesamt umfasst das Projekt 20 Lode-Claims, einschließlich der historischen, in der Vergangenheit produzierenden Rosebud-Mine (die "Rosebud"). Gold wurde in diesem Gebiet erstmals 1879 entdeckt. Bis zur Jahrhundertwende waren zwölf Minen in Betrieb, von denen 10 innerhalb von zwei Meilen von der heutigen Liegenschaft lagen. Die größte Mine war die "Ellen Jane" mit einem 200 Fuß (61 Meter) langen Schacht und zwei Arbeitsebenen, wobei der Abbau zumeist von der 100-Fuß-Ebene nach oben erfolgte. Eine Mine soll einen Schacht bis zur 400-Fuß-Ebene erschlossen haben. Berichten zufolge wurde hochgradiges Erz gefördert, hauptsächlich zwischen der 100-Fuß-Ebene und der Oberfläche.Abbildung 1 - Der von R. G. Jacobson, einem Bergbauingenieur, für die Portland Mitzpah Mining Company erstellte Plan von 1928-1930 zeigt die Untertageerschließung der Rosebud-Mine.Rosebud wurde in den 1880er Jahren entdeckt und wurde hauptsächlich in den späten 20er und 30er Jahren abgebaut. Die Untertageerschließung auf der Rosebud-Liegenschaft umfasste einen 400-Fuß-Schacht und 2.500 Fuß [762m] an Stollen, Schächten und Querschlägen. Der Abbau erfolgte vorwiegend auf den 100-Fuß- und 250-Fuß-Ebenen. Es gibt zwei große Abbauorte, an denen etwa 3.000 Tonnen Erz abgebaut wurden.Jacobsons Plan zeigt auch acht mineralisierte Blöcke, A bis G und #3, mit geschätzter Tonnage, Goldwert in Dollar pro Tonne (1928-1930 betrug der Goldwert etwa 20,65 US$/Tonne) und Blockbreite. Die Gold-Dollar-Werte werden auch entlang der Stollenführung angegeben. Tabelle 3 fasst die Daten von Jacobson zusammen.Tabelle 1 - Zusammenfassung von Jacobsons Daten aus den acht identifizierten mineralisierten Blöcken (aus Harrington, Edward, 2005, Technical Report on the Rosebud Property [Technischer Bericht über die Rosebud-Liegenschaft], Mohave County, Arizona: NI 43-101-Bericht für Kent Exploration Inc., 108 Seiten)Diese Daten besagen, dass in den 8 identifizierten Blöcken insgesamt 24.820,4 (772.001 Gramm) Goldunzen enthalten waren. Die von Ed Harrington B.Sc. P.Geo (2005) durchgeführten Berechnungen zeigen einen Gesamtgoldgehalt von 1.148 Unzen pro Tonne (39.353 Gramm pro Tonne) für die 21.621 Tonnen, die in den mineralisierten Blöcken auf Jacobsons Plan angegeben wurden."Nachdem die Bank of America Corp. kürzlich ihr 18-Monats-Goldpreisziel auf $3.000 pro Unze angehoben hat, könnte Kingman nicht besser positioniert sein, um aus dem äußerst günstigen Goldumfeld Kapital zu schlagen. Dieses Gebiet lässt auf ein hohes Potenzial schließen, nicht nur aufgrund der früheren hochgradigen Goldförderung, sondern auch wegen des gesamten umliegenden Gebiets. Kingman beabsichtigt, die vorhandenen umfangreichen historischen Daten zu überprüfen, die Ressourcenschätzungen auf NI 43-101-konforme Standards zu bringen und dieses Gebiet vollständig wiederzubeleben", sagte Sandy MacDougall, Chairman & Director.Die von Jacobson erstellten Schätzungen werden zwar als relevant erachtet, sie sind jedoch historisch und entsprechen nicht den Standards von NI 43-101. Kingman behandelt die Schätzungen nicht als eine NI 43-101-konforme Mineralressource oder Mineralreserve. Kingman hat nicht die zur Überprüfung der Schätzungen erforderliche Arbeit geleistet und behandelt diese historischen Mengen nicht als NI 43-101-konforme Ressourcen oder Reserven, da die Zahlen nicht von einem Sachkundigen überprüft wurden. Daher sollte man sich nicht auf die historischen Schätzungen verlassen.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Bradley C. Peek, MSc., einem zertifizierten Fachgeologen, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das von Kingman betriebene Projekt Mohave geprüft und genehmigt.Über KingmanKingman Minerals Ltd. (www.kingmanminerals.com) befasst sich derzeit mit der Mineralexploration mit dem Ziel, Mineralkonzessionsgebiete in Nord- und Südamerika zu erwerben und auszubauen.Nährere Informationen erhalten Sie über:Sandy MacDougall, Chairman & Director(604) 685-7720sandyjmacdougall@gmail.comwww.kingmanminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.iese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 