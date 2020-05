FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 1. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland, Q1-Zahlen 14:30 USA: Chevron, Q1-Zahlen USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 04/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20 02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/20 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/20 EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Dänemark EUR: Fitch Ratingergebnis Rumänien HINWEIS AUT / DEU / CHE / ESP / FRA / ITA / KOR / NLD / HKR / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi