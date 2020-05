BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat die Bundesregierung aufgefordert, Kinder und Familien in der Corona-Krise stärker in den Blick zu nehmen. Dafür sei es höchste Zeit, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie erwarte von der Bundesregierung, dass sie bis zum nächsten Mittwoch einen konkreten Fahrplan für die Kinder-Betreuung in Kitas und Schulen vorlege. Dann wollen Bund und Länder erneut über das weitere Vorgehen beraten.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, dass Spielplätze mit Auflagen wieder geöffnet werden können. "Die Öffnung von Spielplätzen ist ein erstes positives Signal an Kinder und Familien", sagte Baerbock. "Aber Rutsche und Schaukel sind kein Ersatz für Kita-Betreuung und Schulunterricht. Viele Eltern sind am Rande ihrer Kräfte. Homeschooling, Homeoffice und Haushaltsarbeit sind auf Dauer nicht vereinbar. Viele Kinder leiden unter der Isolation und vermissen ihre Freunde."



Bei der Kinder-Betreuung in Kitas und Schulen sei Ideenreichtum gefragt. "Kleinstgruppen, die draußen spielen, könnten eingerichtet, verschiedene Tageszeiten genutzt werden. Manchen Familien würde es schon helfen, wenn das Kind für wenige Stunden in die Kita gehen darf", so die Grünen-Vorsitzende. "Jedes Kind sollte wieder Kontakt haben können."



Gerade bei der Bildung bestehe große Gefahr, dass Handlungsmöglichkeiten im föderalen System zerrieben werden. "Daher braucht es insgesamt klare Zuständigkeiten, wer welche Voraussetzungen schafft. Testkapazitäten müssen erweitert und die Hygienevoraussetzungen geschaffen werden. Regelmäßige Corona-Schnelltests in Kitas und Grundschulen können eine Möglichkeit sein, rasch Infektionsketten einzudämmen." Bund und Länder müssten massiv unterstützen und koordinieren. "Außerdem ist dringend geboten, dass die Bundesregierung eine wissenschaftliche Begleitstudie auf den Weg bringt, die Infektionsketten aus der Notbetreuung untersucht", forderte die Grünen-Chefin./hoe/DP/jha

