FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18 0.001 %WPHB XFRA BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW N.V. 0.740 EURXFRA XS1608040090 SENVION HD.NTS 17/22 REGS 0.000 %FJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 1.750 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.616 EURCB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.690 EURCQWA XFRA US20440W1053 CIA SIDERURGICA ADR 1 0.002 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.184 EUR36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.002 EURFZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 2.110 EURSNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 3.150 EURT4I XFRA BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV 1.305 EURG1A XFRA DE0006602006 GEA GROUP AG 0.420 EURNXU XFRA DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.180 EURXFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTNL3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B 0.302 EURL3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS 0.274 EURCIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-UNC XFRA BE0003739530 UCB S.A. 1.240 EUR2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.215 EURC1B2 XFRA US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1PFD 0.097 EURZPRG XFRA IE00B9CQXS71 SPDR S+P GL.DIV.ARIST.ETF 0.326 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.046 EURFM3 XFRA IT0003365613 FIERA MILANO S.P.A. 0.130 EUR5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.011 EURUI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.170 EURITM1 XFRA IT0005253205 ITALMOBILIARE 1.800 EUR1WE XFRA FR0013451333 LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 0.640 EURSOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EURREJA XFRA IT0005282865 REPLY S.P.A. EO 0,13 0.520 EUR