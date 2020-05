In der letzten April-Woche des Jahres (Kalenderwoche 18) veröffentlichen zahlreiche KMU-Anleihen-Emittenten ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, die sozusagen als Grundlage für das Corona geprägte aktuelle Geschäftsjahr 2020 dienen. Inwieweit die Emittenten von der Corona-Krise und deren Folgen betroffen sind, ist branchenbedingt unterschiedlich und generell noch nicht einzuschätzen. Derweil steigen die Kurswerte der meisten Mittelstandsanleihen weiter an und nähern sich in vielen Fällen wieder der 100%-Marke. Viele Unternehmen können ihre Produktionsstätten langsam wieder hochfahren.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF, WKN A2PF0P) hat in dieser Woche fünf weitere Anleihen in sein Portfolio aufgenommen hat. Für das Liquiditätsportfolio wurden die 3,25%-Hybrid-Anleihe der Eurofins Scientific S.A. (WKN A19R3N) und die Anleihe mit variabler Verzinsung der Infront ASA (WKN A2R1TL) gekauft. In das Kernportfolio hat der Fonds die 5,50%-Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG (WKN A2NB96), die 7,00%-Anleihe der Media and Games Invest plc (WKN A2R4KF) und die 4,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN A18UQM) aufgenommen. Die SANHA GmbH & Co. KG muss in die zweite Runde, weil das Quorum bei der Abstimmung ohne Versammlung über Anpassungen der SANHA-Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1TNA70) noch nicht erreicht wurde. Die zweite AGV soll voraussichtlich am 25. Mai 2020 als Online-AGV stattfinden. Hierbei ist dann ein verringertes Quorum von 25 % des ausstehenden Anleihevolumens für die Beschlussfähigkeit erforderlich. Das Anpassungskonzept für die SANHA-Anleihe 2013/23 umfasst im Wesentlichen eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre bis 2026 sowie die Einführung eines reduzierten Staffelzinses bis 2026.

Finale Zahlen - die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe hat auf Grundlage einer guten operativen Entwicklung einen Konzernjahresüberschuss im Jahr 2019 von 22,0 Mio. Euro erwirtschaftet - nach 7,9 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Unternehmen habe die eigenen Planungen im Geschäftsjahr 2019 somit vollumfänglich erfüllt. Die Folgen der derzeitigen Corona-Krise seien für die Homann Holzwerkstoffe GmbH momentan noch nicht absehbar, würden aber umsatztechnisch bei zeitnahen "Lockerungen" moderat bleiben, so das Unternehmen. Die Hörmann Industries GmbH hat im Geschäftsjahr ...

