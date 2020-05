WASHINGTON, 30. April (WNM/ Johns Hopkins Center for Health Security) - In den vergangenen Tagen wurden mehrere Updates zur Entwicklung des antiviralen Medikaments Remdesivir veröffentlicht. Am Mittwoch veröffentlichte Gilead Sciences, der Hersteller von Remdesivir, eine Pressemitteilung, die einige Ergebnisse einer klinischen Phase-III-Studie enthielt, in der die Wirksamkeit von 5-tägigen und 10-tägigen Behandlungen mit dem Arzneimittel verglichen wurde (https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/4/gilead-announces-results-from-phase-3-trial-of-investigational-antiviral-remdesivir-in-patients-with-severe-covid-19). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...