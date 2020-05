NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL nach Zahlen für das erste Quartal von 34,02 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe er seine operativen Gewinnerwartungen (Ebit) für 2020 wegen geringerer Werbeerlöse außerhalb Deutschlands etwas reduziert, jene für 2021 wegen Kosteneinsparungen aber angehoben, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die RTL-Aktie sei ein Qualitätspapier im europäischen TV-Sektor./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 20:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0061462528

