Am Donnerstag dominierten bei den deutschen Indizes wieder die roten Vorzeichen. Doch im SDAX stach ein Wert positiv hervor: Dermapharm. Die Aktie des Herstellers von patentfreien Markenarzneimitteln sprang indes sogar auf ein neues Allzeithoch. Von der Corona-Krise also keine Spur bei dem Unternehmen?Die Story bei Dermapharm findet in der Krise bei den Anlegern regen Anklang. Das Unternehmen ist ohnehin aus vielen Apotheken mit den Produkten der Marken Hübner, Acis oder Mibe nicht mehr wegzudenken. ...

