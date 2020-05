Der Börsencrash hat den Aktienkurs fast aller Unternehmen in Stücke gerissen. Viele in Panik geratene Investoren verkauften alle möglichen Aktien oder Indexfonds. Damit erlitten die Aktienkurse von Qualitätsunternehmen das gleiche Schicksal wie die schlechter Unternehmen. Die gute Nachricht ist, dass Aktien von Qualitätsunternehmen jetzt mit einem Abschlag erhältlich sind. Hier sind fünf Hinweise, wie man in Paniksituationen an der Börse Schnäppchen machen kann. Investiere, spekuliere nicht Ich ...

