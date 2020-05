Unterföhring (ots) --Das Spitzenspiel Werder Bremen - FC Bayern aus dem April 1993mit Rehhagel, Votava, Herzog und Rufer gegen Matthäus, Thon undScholl in der live kommentierten "hisTOOORischen Sky Konferenz" amSamstag ab 15.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD -"So ist Fußball - das Beste von allem" mit berühmtenFehlschüssen, aufsehenerregenden Torwart-Fouls und den fünfgehaltenen Elfmetern von Daniel Batz im DFB-Pokal-Viertelfinaledieses Jahres am Samstag um 14.45 Uhr - "Wontorra - Allein zu Hause" mit Martin Kind am Sonntag um10.45 Uhr auf Sky Sport News HD -Der F1 Esports Virtual Grand Prix der Niederlande ab 18.00 Uhrlive auf Sky Sport 2 HD -Montag bis Freitag: täglich um 13.00 Uhr "Dein Verein: GoldenMoments" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit Union Berlin, 1899Hoffenheim, Werder Bremen, Bayern München und FC Schalke, täglicheThementage auf Sky Sport 2 HD -Sky Sport News HD mit Aktuellem aus der Welt des Sports sowiedem täglichen Fitnessprogramm für die Zuschauer im "Sky Gym" mit NeleSchenker -Die meisten Inhalte mit Sky Q jederzeit auch auf Abruf -wirbleibenzuhause: Informationen und die Übersicht zumaktuellen Programm von Sky Sport sind unter sky.de/bestesportabrufbar Das Bundesliga-Spitzenspiel Werder Bremen gegen Bayern München aus dem April 1993, der Virtual Grand Prix der Niederlande live sowie "Wontorra - Allein zu Hause" mit 96-Geschäftsführer Martin Kind: Sportfans dürfen sich bei Sky an diesem Wochenende auf Klassiker der Vergangenheit und Aktuelles aus der Welt des Sports freuen.Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen der Bundesliga. Ab 15.00 Uhr zeigt Sky die "hisTOOORischen Sky Konferenz", in der diese Woche der 32. Spieltag der aktuellen Saison auf dem Programm steht. In den fünf Duellen der Vergangenheit, die Sky in einer live produzierten neuen Konferenz zeigt, dürfen sich Fußballfans auf insgesamt 29 Tore und ein Wiedersehen mit Lothar Matthäus, Otto Rehhagel Olaf Thon, Wynton Rufer, Jürgen Klopp, Roy Präger, Toni Polster, Michael Ballack, Lukas Podolski, Tomas Rosicky, Jan Koller, Dédé und Robert Enke freuen.Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die "hisTOOORische Sky Konferenz". Per Live-Schalte begrüßen sie unter anderem Andreas Herzog, Christian Heidel, Markus Krösche und Torsten Mattuschka.Außerdem gibt es am Samstag um 14.45 Uhr eine neue Folge von "So ist Fußball - das Beste von allem". Dabei geht es um ganz besondere Szenen vergangener Spiele, die aus unterschiedlichsten Gründen in dauerhafter Erinnerung der Fans geblieben sind. Im Rahmen der 15-minütigen Sendung werden diese Szenen noch einmal gezeigt und teilweise von den Protagonisten selbst, teilweise von den Stimmen von Sky Sport kommentiert. In dieser Woche geht es unter anderem um berühmte Fehlschüsse wie den Pfostentreffer von Frank Mill, aufsehenerregende Torwart-Fouls wie das von Alexander Nübel gegen Mijat Gacinovic und Tim Wieses Tritt gegen Ivica Olic, Christoph Kramers Eigentor gegen den BVB und den DFB-Pokal-Auftritt von Saarbrückens Torhüter Daniel Batz, in dem er fünf Elfmeter hielt.Komplettiert wird das Bundesliga-Wochenende mit einigen der größten Momente der Bundesliga-Geschichte in der "Bundesliga Collection" am Samstag und Sonntag."Wontorra - Allein zu Hause" mit 96-Geschäftsfüher Martin KindAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra auch an diesem Sonntag wieder. In "Wontorra - Allein zu Hause" begrüßt er dieses Mal Martin Kind. Der Geschäftsführer von Hannover 96 und bekennende Gegner der sogenannten 50+1-Regel, der in dieser Woche seinen 76. Geburtstag feierte, leitet seit über zwei Jahrzehnten die Geschicke bei den Niedersachsen. Im Zuge der Corona-Krise sieht er den Verein in der schlechtesten Situation, in der er sich jemals befand. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.Sky Sport 2 HD mit dem Virtual Grand Prix der Niederlande am Sonntag live sowie dem "Red Devils Saturday"Sky Sport 2 HD steht am Samstag ganz im Zeichen von Manchester United. Am "Red Devils Saturday" zeigt Sky den ganzen Tag lang die besten Spiele des Klubs aus der aktuellen Saison, Klassiker sowie Zusammenfassungen vergangener Saisons.Am Sonntag wird es dann wieder laut. Den ganzen Tag lang zeigt Sky Klassiker aus der Formel 1 in voller Länge. Ab 18.00 Uhr überträgt Sky den Virtual Grand Prix der Niederlande live. Sascha Roos kommentiert das virtuelle Rennen auf der Strecke in Zandvoort, die eigentlich an diesem Wochenende ihre Rückkehr in den Formel-1-Kalender gefeiert hätte. Vor dem Hauptrennen zeigt Sky auch das Rennen der Esports-Profis live. Zusätzlich zur Übertragung auf dem Sender haben Sky Kunden auch die Möglichkeit die virtuellen Rennen im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu verfolgen.In der kommenden Woche dürfen sich Sportfans unter anderem auf den Ryder Cup 2018 am Montag, den Tennis-Mittwoch mit dem Talkformat "Kurz Cross - das Tennis Spezial" sowie den Handball-Donnerstag mit dem Talk "Auszeit - das Handball Spezial" freuen.Täglich "Dein Verein: Golden Moments" unter anderem mit Bayern, Werder und SchalkeVon Montag bis Freitag steht bei "Dein Verein: Golden Moments" jeden Tag ein Bundesliga-Klub im Fokus. Dabei geht es immer um besondere Momente und Ereignisse aus der Vergangenheit des jeweiligen Vereins und dessen Geschichte, zu denen auch immer Protagonisten und Zeitzeugen der historischen Momente zugeschaltet werden. Passend zum im Fokus stehenden Vereins, können die Fans auf skysport.de auch immer über die Legenden-Elf des aktuellen Klubs abstimmen.Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. In dieser Woche stehen von Montag bis Freitag Union Berlin, 1899 Hoffenheim, Werder Bremen, Bayern München und der FC Schalke auf dem Programm.Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q jederzeit auf AbrufBeste Unterhaltung rund um die Uhr bietet On-Demand-Angebot von Sky Sport. Reportagen der "Bundesliga Collection" und zahlreiche weitere Inhalte des Sky Sportprogramms stehen exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.Immer umfassend informiert: Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise im Free-TV auf Sky Sport News HDDarüber hinaus bleibt Sky Sport News HD auch in Zeiten der Corona-Krise die zentrale Informationsstelle für alle Sportinteressierten. Hier können sich Fans umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt konkret für den Sport bedeutet. 