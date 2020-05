Düsseldorf (ots) - Fußballtrainerin Imke Wübbenhorst von Regionalligist Sportfreunde Lotte hat genaue Wünsche für den weiteren Verlauf ihrer Karriere. "Der Traum wäre: verheiratet, zwei Kinder und mit Babybauch an der Seitenlinie hauptamtlich als Trainerin bei Lotte und wir spielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga", sagte sie im Interview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe) über ihren Fünfjahresplan: "Was würde mich einschränken, schwanger eine Mannschaft zu trainieren? Eigentlich nichts."

Die 31-Jährige, die im Dezember 2018 als erste Frau im BV Cloppenburg einen Fünftligisten übernommen hatte und seit April als zweite Frau nach Ex-Nationalspielerin Inka Grings in der vierten Liga trainiert, nervt der Hype um ihre Person. "Dieses Klischeedenken, dass man jemanden sieht und ihm oder ihr aufgrund des Geschlechts irgendwelche Eigenschaften zuschreibt - was für ein Quatsch", sagte die ehemalige Bundesliga-Spielerin des Hamburger SV. Für ihre Nachfolgerinnen nimmt sie das aber in Kauf: "Ich glaube schon, dass die es dann einfacher haben werden. Das ist auch schön, weil sie nicht von Normen beschränkt werden, die aufgrund unserer Sozialisation entstehen."



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4585746

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken