NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU nach Zahlen für das erste Quartal von 140 auf 134 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe der Triebwerksbauer die Erwartungen übertroffen, doch gebe es wegen der Virus-Unsicherheit keinen neuen Jahresausblick, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des Gegenwinds für die Luftfahrtbranche habe er die Gewinnerwartungen reduziert, erklärte der Analyst./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken