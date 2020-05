Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) beendete gestern eine Woche mit vielen negativen Überraschungen und offensichtlich "erfolgreich" wirkenden Shortaktioen mit dem zwei positiven Signalen: Es gibt einen/den neuenTermin für die Bilanzberichte - der 04.06.2020. Und der Beginn einer personellen Erneuerung "am Kopf", eine Aufsichtsrätin, die für umfangreiche Kenntnisse von professionellem Management/Abläufe eines Großkonzerns steht, kommt hinzu. Aber der Reihe nach. Die letzte Woche für Wirecard in Kursdaten zusammengefasst, sagt schon alles aus: Eröffnung am Montag bei 136,82 EUR, Schlussstand am Donnerstag ...

