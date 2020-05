ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 2440 auf 3000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Handelsgigant profitiere in Zeiten der Corona-Krise mit seinem Wachstum von anziehender Nachfrage, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine operativen Schätzungen an und sieht Amazon als gut positioniert an, um von einem geänderten Konsumverhalten der Verbraucher zu profitieren./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



US0231351067

