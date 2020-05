Nach den braven Sparern, die sich inzwischen mit Minuszinsen anfreunden müssen, machten nun auch die Ölspekulanten eine Erfahrung, auf die sie gern verzichtet hätten. Darauf möchte ich hier gerne ausführlich eingehen. Die letzten Wochen und Tage waren an den Märkten sehr turbulent und volatil. Zwei Ereignisse schafften es in den medialen Blätterwald. Halten wir fest: ABN Amro hat dank eines Kunden 200 Mio € Nasse in den Büchern.Interactive Brokers sieht sich mit einem Verlust von 88 Mio $ aus Ölkontrakten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...