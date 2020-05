NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Gilead Sciences nach den jüngsten Kursgewinnen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das bestätigte Kursziel von 85 US-Dollar liegt nur noch knapp über dem aktuellen Kursniveau, nachdem die Papiere am Donnerstag mit 84 Dollar geschlossen hatten. Nachdem die Hoffnungen auf einen Erfolg des Mittels Remdesivir im Kampf gegen Covid 19 den Kurs beeindruckend angetrieben hätten, sei es Zeit erst einmal an die Seitenlinie zu treten, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 05:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 05:27 / BST



