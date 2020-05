NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum zweiten Quartal von 335 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schwung mit Produkten und Dienstleistungen bei dem Technologiekonzern sei trotz eines fehlenden Ausblicks beeindruckend, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen nach oben an und nahm die Aktie als "Top Pick" auf seine "Analyst Focus List" auf./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:51 / BST



US0378331005

