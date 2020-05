NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Dank einer überraschend schnellen Erholung der chinesischen Produktionskapazitäten habe der iPhone-Konzern die Umsatz- und Gewinnerwartungen im zweiten Geschäftsquartal übertroffen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar gebe es keinen Ausblick für das dritte Geschäftsquartal, doch sehe das Management im April allem Anschein nach den Boden der Entwicklung./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken