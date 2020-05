WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im April nicht so stark verlangsamt wie befürchtet. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 41,5 (Vormonat: 49,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 35,0 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit weiterhin unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 27,1 (Vormonat: 42,2), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 27,5 (Vormonat: 43,8).

Der Produktionsindex gab nach auf 27,5 (Vormonat: 47,7), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 35,3 (Vormonat: 37,4) auswies.

May 01, 2020

