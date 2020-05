ISM-Index für US-Industrie fällt im April

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im April nicht so stark verlangsamt wie befürchtet. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 41,5 (Vormonat: 49,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 35,0 prognostiziert.

Markit: US-Industrie im April massiv abgeschwächt

Die Aktivität in der US-Industrie hat im April im Vergleich zum Vormonat massiv abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 36,1 von 48,5 Punkten und damit auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren. Volkswirte hatten einen Stand von 36,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 36,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

US-Bauausgaben im März unerwartet gestiegen

Die Bauausgaben in den USA haben sich im März entgegen der Expertenschätzung erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten dagegen eine Abnahme um 3,2 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von minus 1,3 Prozent wurde allerdings auf minus 2,5 Prozent revidiert.

Indien verlängert Ausgangssperre um weitere zwei Wochen

Indien verlängert die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre bis Mitte Mai. Die ursprünglich bis Ende der Woche befristete Maßnahme gelte grundsätzlich für mindestens zwei weitere Wochen, kündigte die Regierung am Freitag an. Flug- und Bahnreisen bleiben damit weitgehend verboten.

Fed/Kaplan sieht Arbeitslosenquote Ende 2020 bei 8 bis 10 Prozent

Der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, erwartet eine solch schwere Rezession, dass die Arbeitslosenquote voraussichtlich zum Jahresende bei 8 bis 10 Prozent liegen wird. Kaplan nach einer massiven Abschwächung des BIP im zweiten Quartal mit einer leichten Erholung im dritten und vierten Quartal, wie Kaplan im Interview mit Fox Business sagte. Im Gesamtjahr rechnet er mit einer Schrumpfung von 4,5 bis 5 Prozent.

Biden weist Vorwurf des sexuellen Übergriffs zurück

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Anschuldigungen eines sexuellen Übergriffs im Jahr 1993 entschieden zurückgewiesen. Die Vorwürfe seiner früheren Mitarbeiterin Tara Reade seien "nicht wahr", erklärte Biden am Freitag. "Das ist nie passiert."

Unicef: Flugstreichungen gefährden Routine-Impfungen in dutzenden Ländern

Die Corona-Pandemie gefährdet wegen der massiven Einschränkungen im Luftverkehr die lebenswichtigen Routine-Impfungen von Kindern in dutzenden Ländern.

MÄRKTE EUROPA/Börse London mit sehr schwachem Start in den Mai

Die Börse in London ist dem Mai mit seinem Ruf als schwieriger Börsenmonat am Freitag gefolgt und hat tief im Minus geschlossen. Der FTSE-100 sackte um 2,3 Prozent ab auf 5.763 Punkte. Weil außer in London am Tag der Arbeit sonst an keinem der größeren Aktienmärkte in Europa gehandelt wurde, schlugen sich die kräftigen Abgaben der britischen Aktien im europäischen Stoxx-50-Index lediglich mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 2.831 nieder.

Abbvie verdient mehr und senkt Gewinnprognose leicht

Ein höherer Absatz von Medikamenten hat dem US-Pharmakonzern Abbvie im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert. Das Unternehmen nahm den Ausblick für den Gewinn je Aktie 2020 unterdessen leicht zurück.

Colgate verdient dank hoher US-Nachfrage mehr - Prognose kassiert

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hat im ersten Quartal von einer höheren Nachfrage in Nordamerika profitiert. Das Unternehmen verdiente mehr als im Vorjahreszeitraum und übertraf die Prognosen der Analysten. Den Ausblick für das Gesamtjahr zog der Konzern wegen der Corona-Unsicherheit zurück.

Chevron warnt vor Belastungen in den kommenden Quartalen

Der US-Ölkonzern Chevron hat im ersten Quartal zwar deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Ölpreisverfall macht sich aber dennoch bemerkbar. Bei anhaltend schwachen Marktbedingungen sei von einer Belastung der Ergebnisse in den kommenden Berichtsperioden auszugehen, teilte das Unternehmen mit.

Exxon Mobil rutscht in die roten Zahlen

Der Ölpreisverfall hat Exxon Mobil im ersten Quartal einen Verlust beschert. Der Ölkonzern musste marktbedingt Abschreibungen von 2,9 Milliarden US-Dollar vornehmen.

Henkel braucht keine Staatshilfe

Henkel sieht "keinen Anlass" wegen der Corona-Krise Staatshilfe zu beantragen. "Wir sind finanziell sehr solide aufgestellt und haben ja ein breites Portfolio mit unserem starken Waschmittelgeschäft, dem Bereich Beauty-Care rund um Schwarzkopf sowie der Klebstoffsparte, die weltweit Marktführer ist", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Rheinischen Post.

Telekom-Vorstand Wössner: Ohne Huawei geht es nicht

Vor dem Mobilfunkgipfel am Montag schlägt die Deutsche Telekom Alarm. "Wir brauchen auch Huawei", sagte Deutschlandchef Dirk Wössner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Samstagsausgabe), wie die Zeitung vorab berichtet. Ohne die Bauteile des umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüsters lasse sich nicht einmal das bestehende Netz auf Vordermann bringen. "Was wir wirklich brauchen, ist ein Ausbaubeschleunigungsgesetz", sagte Wössner.

