SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Gaming und Social Media Anbieter Tencent Holdings hat heute bekannt gegeben, eine Beteiligung an der Payment-Plattform Afterpay erworben zu haben. Tencent erwirbt fünf Prozent der Anteile am australischen "Buy-Now-Pay-Later" - Unternehmen Afterpay Ltd. dafür legen...

Den vollständigen Artikel lesen ...