Die Strategen des UOB Group schreiben in ihrem "Quarterly Global Outlook", dass sich die Preise des Basismetalls in der zweiten Jahreshälfte erholen werden. Wichtige Zitate "Es gibt kein Entrinnen vor der starken globalen Wachstumsverlangsamung. Industriemetalle sind aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit gegenüber der globalen Industrietätigkeit seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...