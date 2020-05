ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse' zum Urteil im NSU-Prozess:



"Wut und Unzufriedenheit sind vor allem ein Zeichen der Hilflosigkeit - und zeigen, dass der Prozess von Beginn an mit Erwartungen überfrachtet war, die er niemals erfüllen konnte. Noch immer gibt es eine Menge Fragezeichen im NSU-Komplex, ist der Abgrund nur mangelhaft ausgeleuchtet. So wirkt es wenig glaubhaft, dass das Thüringer Terrortrio seine lange Serie aus Morden und Anschlägen ohne ein Netz aus ortskundigen Unterstützern schaffen konnte. Auch das Totalversagen von Polizei und Verfassungsschutz war im Prozess nur ein Randaspekt. Die Kritik der Nebenkläger ist richtig - beim Gericht geht sie nur an den falschen Adressaten. Denn ein Strafprozess ist keine Wahrheitskommission, und es sitzt auch nicht der Staat auf der Anklagebank. (...) Die Familien der Opfer haben im Prozess viel bewegt, um auf klaffende Leerstellen im NSU-Komplex hinzuweisen. Sie zu füllen, wäre Aufgabe der Ermittler. Wenn es dort nur noch jemanden interessieren würde."/ra/DP/he

