OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Tourismus an der Küste:



"In der Corona-Sitzung von Bund und Ländern am Donnerstag gab es zwar einen Vorschlag für ein dreistufiges Konzept, wie der Tourismus wieder hochgefahren werden kann. Der Zeitplan blieb aber vage. Dabei drängt die Zeit. Nicht nur, weil Reisebüros, Hotels, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen die Pleite droht, sondern auch, weil neben dem Fahrplan für die Rückkehr der Gäste schon jetzt dringend Konzepte benötigt werden, wie sich der Tourismus auf die Zeit mit Corona und irgendwann auch nach Corona einstellt. Denn so tief das Loch ist, in das die Branche gerade fällt, so groß ist die Chance, dass der Urlaub im eigenen Land einen Boom erleben wird. Die Zeiten der Fernreisen, der günstigen All-Inklusive-Urlaube in Touristenhochburgen im Süden und der Städtetrips am Wochenende per Billigflieger sind erstmal vorbei."/ra/DP/he

