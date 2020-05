BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch lehnt einen in der Bundesregierung geplanten Immunitätsausweis in der Corona-Krise ab. "Ich finde einen Immunitätsausweis, der womöglich reguliert, wer raus darf und wer nicht, völlig falsch", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Das sprengt einen Rahmen. Ich will keinen Überwachungsstaat." Die Einschränkungen von Freiheitsrechten habe es so noch nie gegeben und sie müssten aufgehoben werden.



Mit einem Immunitätsausweis hatte sich das Bundeskabinett am Mittwoch befasst. Für den Fall, dass es demnächst gesicherte Erkenntnisse zur Immunität nach einer Corona-Infektion geben sollte, soll eine Bescheinigungsmöglichkeit dafür kommen - ähnlich wie im Impfpass. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisationen (WHO) ist derzeit allerdings noch nicht hinreichend klar, ob eine überstandene Covid-19-Erkrankung überhaupt zu Immunität führt./cn/DP/nas

