Vaduz (ots) - Bislang wurden insgesamt nach wie vor 82 Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind, positiv auf COVID-19 getestet. Die Regierung setzt weiterhin alles daran, eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus und damit eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.Hotlines zum Thema CoronavirusAktuelle Informationen unter www.regierung.li/coronavirusLandesspital: Medizinische NotfälleT +423 235 44 11 - ganze Woche; 24 Std.Ärztenotruf: Medizinische NotfälleT +423 230 30 30 - ganze Woche; 24 Std.Hotline COVID-19-TestsT +423 235 45 32 - ganze Woche; 24 Std.Amt für Gesundheit: Fragen rund um das neue Corona-Virus und gesundheitsbezogene Massnahmen der RegierungT +423 236 73 46 - Montag-Freitag; BürozeitenHotline Coronavirus: nicht medizinische FragenT+423 236 76 82 - Montag-Freitag; BürozeitenAmt für Volkswirtschaft: Kurzarbeitsentschädigung, Unterstützung für Einzel- und Kleinstunternehmen sowie BetriebskostenzuschussT +423 236 69 43 - Montag-Freitag; BürozeitenSchulamt: Fragen rund um die Schul- und Kindergartenschliessung und den FernunterrichtT +423 236 70 40 - Montag-Freitag; BürozeitenKriseninterventionsteam KITT +423 230 05 06 - ganze Woche; 24 Std.Corona-Hilfen der Gemeinden: Lebensmitteleinkauf und BotengängeT +423 340 11 11 - Montag-Freitag; BürozeitenWas ist ein Verdachtsfall?-Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit)und/oder-Fieber von mindestens 38°Cund/oder-plötzlicher Verlust von Geruchs- / GeschmackssinnWas ist bei einem Verdachtsfall zu tun?Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nicht mehr in die Öffentlichkeit. Melden Sie sich bei der Hotline: +423 235 45 32.Begeben Sie sich nicht in eine Arztpraxis, wenn Sie nicht dazu aufgefordert werden.Pressekontakt:Ministerium für GesellschaftManuel Frick, GeneralsekretärT +423 236 60 19Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100847036