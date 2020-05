Der Wiedereinstieg in die Normalität müsse so schnell und so verlässlich wie möglich erfolgen. Wenn die Kontaktsperren weiter verlängert würden, befürchtet Kempf einen massiven Wohlstandsverlust und dauerhaften Schaden in Wirtschaft und Gesellschaft. Kempf forderte zudem eine deutliche Ausweitung der Corona-Tests, um die Wirtschaft wieder hochfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...