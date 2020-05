Die Corona-Krise hat einen starken Einfluss auf unser Konsumverhalten. Einer Umfrage zufolge könnte das auch nach der Krise noch eine Weile so bleiben.Mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland rechnet einer Umfrage zufolge mit langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise auf ihr Konsumverhalten. Wäre die Krise in drei Monaten unter Kontrolle, würden 28 Prozent der Befragten anschließend dennoch weniger ausgeben, wie aus einer Verbraucherumfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting ...

