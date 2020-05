Unterföhring (ots) - 3. Mai 2020. Ein Siegerfoto für Thomas Hayo: In der 50. Ausgabe "Schlag den Star" weist er Jorge González klar in die Grenzen und gewinnt nach 13 Runden mit einem Spielstand von 73:18. Sehr gute 13,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen das Duell der beiden Männer am Samstagabend live auf ProSieben. Insgesamt sehen stolze 8,5 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) die Show."Ich bin total happy, aber ich muss schon sagen, dass es alles wesentlich anstrengender war, als gedacht. Direkt am Anfang war das Spiel "schwingen" schon so hart. Entscheidend war Volleyball. Außenspiele hat Jorge alle gewonnen. Mir ist es nach wie vor ein Rätsel, wie Jorge es geschafft hat, das Baggerspiel zu gewinnen. Aber noch ein Kraftspiel, dann wäre es eng geworden. Ich muss doch mal Krafttraining machen", gesteht Gewinner Thomas Hayo lachend.Jorge González erklärt den Spielverlauf aus seiner Sicht: Jorge: "Ich habe gekämpft - Thomas war einfach besser. Wenn ich meine High Heels gehabt hätte, wäre ich sicher besser gewesen!"Jorge González gegen Thomas Hayo - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Festkleben"Hast du Klebeerfahrung?", will Thomas Hayo von Jorge wissen. Im ersten Spiel müssen die Kontrahenten einen sieben Kilogramm schweren Medizinball mit Klebetape an einer Scheibe befestigen. Thomas' Ball hält als erstes zehn Sekunden an der Vertikalen. 1:0 für Thomas.Spiel 2 - Umdrehungen"Da musst du nur mit dem Finger ran!", erklärt Elton. Wer schafft mit einer Turner-Spielfigur per Knopfdruck die meisten Umdrehungen ums Reck? Thomas Hayo beweist mehr Fingerspitzengefühl und gewinnt Spiel 2. Es steht 3:0 für Thomas.Spiel 3 - 3 oder 4?"Ein Lernspiel für Jorge!", meint Thomas Hayo. Elton fragt wie oft ein Motiv auf einem Bild zu sehen sind. Die Antwort ist immer drei oder vier. Thomas Hayo holt den dritten Sieg in Folge: 6:0.Spiel 4 - SchwingenMit Hilfe eines Seils schwingen sich die Kandidaten über drei Podeste - und wieder zurück. Wie an einer Liane. Der schnellere gewinnt. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen entpuppt sich Thomas als besserer Tarzan. 10:0 für den Creative Director.Spiel 5 - Skee BallWer beweist mehr Geschick am Spielgerät? Mit je neun Kugeln sollen die Spieler beim Skee Ball möglichst viele Punkte holen. Jorge kann das erste Spiel für sich entscheiden. Es steht 10:5 für Thomas.Spiel 6 - Leiter-SlalomAuf geht's, raus geht's! Thomas Hayo und Jorgen González müssen auf eine zehn Meter hohe Leiter klettern. Doch das ist noch nicht alles: Auf dem Weg nach oben müssen sie sich jeweils durch die Sprossen der Leiter hindurchschlängeln - und gleiche Weise wieder runterkommen. Jorge hat den Dreh raus und geht nach Spiel 6 in Führung: Es steht 11:10 für den Choreographen.Spiel 7 - Ballon-BaggerThomas und Jorge, die Baumeister: Die Kontrahenten sitzen jeweils in einem Bagger vor drei großen Luftballons liegen. An der Baggerschaufel ist eine große Nadel befestigt mit der die Luftballons zum Platzen gebracht werden müssen. Auch wenn er selbst nicht so recht weiß, wie er das geschafft hat, entscheidet Jorge González als erster drei Runden für sich und baut seine Führung aus, auf 18:10.Spiel 8 - Wo ist das?Elton zeigt den beiden Spielern Fotostrecken von Städten. Thomas Hayo und Jorge González müssen raten, um welche Stadt es sich handelt. Thomas präsentiert sich als größerer Weltenbummler und schafft den Ausgleich: 18:18.Spiel 9 - CatwalkLaufsteg können sie doch mit verbundenen Augen! Das müssen Thomas und Jorge in Spiel 9 unter Beweis stellen. Blind stellen sie Fähnchen an einer vorher gezeigten Markierung ab. Gewonnen hat, wer näher dran ist. Thomas entscheidet als erster vier Runden für sich und geht mit 27:18 wieder in Führung.Spiel 10 - VolleyballWer beweist das bessere Ballgefühl? Und wer die bessere Baggertechnik? Jorge schmettert sich in die Herzen der Zuschauer, aber nicht zum Sieg. Thomas gewinnt das Spiel und führt 37:18.Spiel 11 - Blamieren oder kassierenDie Kultrubrik im roten Kult-Jackett: Thomas Hayo schafft einen Durchmarsch und gewinnt Spiel 11. Es steht 48:18 für den Creative Director.Spiel 12 - Tischtennis-SquashMit Tischtennis-Schlägern spielen die beiden Gegner eine kleine Squash-Version. Thomas Hayo entscheidet zwei Sätze für sich und gewinnt Tischtennis-Squash. Damit baut er seine Führung weiter aus, auf 60:18.Spiel 13 - Ringing the BullchenDas legendäre Spiel aus "Schlag den Raab" in klein: Ein Ring, der an einem Faden hängt, muss vom Spieler so geschwungen werden, dass er sich am gegenüber befestigten Haken verfängt. Thomas hat drei Mal den Schwung raus und gewinnt damit das Spiel. Es steht 73:18.Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.05.2020 (vorläufig gewichtet: 03.05.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Show & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 89 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4586306