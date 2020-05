Unterföhring (ots) - 3. Mai 2020. Die einen tun es für 15 Sendeminuten Freiheit - die anderen für Geld. Sie alle tun es auf ProSieben. Doppelter Showschlag am Dienstag mit neuen Folgen der Erfolgsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" (20:15 Uhr) und der neuen Show "Balls - für Geld mach ich alles" direkt im Anschluss (22:55 Uhr).In der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Im Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit, die zur freien Gestaltung genutzt werden können, nehmen es Joko & Klaas mit allen Gegnern und Spielen auf, die ihnen ProSieben gegenüberstellt. Für den Sieg müssen sie dieses Mal unter anderem eingetragene Weltrekorde brechen, um sich am Ende nicht in den Dienst des Senders stellen zu müssen, sondern eine Viertelstunde voller Freiheit in Form von Sendezeit zu gewinnen.Auch in der neuen ProSieben-Show "Balls - für Geld mach ich alles" behaupten 50 Kandidaten im Anschluss, dass sie vor der Kamera ziemlich weit gehen würden - und zwar für Geld. Aber wie weit? Welche Summe ist ihnen eine Challenge wert? Und eine Peinlichkeit? Ganz offen. Vor Freunden und Familie. In aller Öffentlichkeit. Wo liegt die Grenze jedes Teilnehmers? Was ist sein absolutes Tabu? Und wer ist bereit, es zu brechen? Moderator Christian Düren stellt in "Balls - für Geld mach ich alles" Aufgaben, die anfangs harmloser klingen, als sie sind. Die Teilnehmer melden sich freiwillig für die Challenges, die stufenweise immer herausfordernder werden. Bis am Ende ein Mutiger oder eine Mutige für Geld bis zum Schluss geht. So viel sei verraten: Selten wollte ein Moderator seinen Augen und Ohren so wenig trauen."Balls - für Geld mach ich alles" wurde im November 2019 aufgezeichnet."Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 5. Mai 2020, immer dienstags, um 20:15 Uhr und"Balls - für Geld mach ich alles" - ab 5. Mai 2020, immer dienstags, um 22:55 Uhr auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Show&ComedyKevin Körber/Nathalie GalinaTel. +49 [89] 9507-1187/-1186Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comNathalie.Galina@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 [89] 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4586411