Bangalore (awp/sda/reu) - Der Autobauer Tesla hat nach einem Bericht von "The Telegraph" in Grossbritannien eine Lizenz zur Stromversorgung beantragt. Die Zeitung schreibt, der Grund für den Antrag sei allerdings unklar. Unter Berufung auf Industriekreise berichtete das Blatt, der Konzern bereite sich auf den Eintritt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...