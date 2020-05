Horst, wir kennen uns seit 40 Jahren, wir sind beide Schüler von FJS. Er hat uns gelehrt: sag", was Du denkst und mach, was Du sagst. Er hat uns auch beigebracht: hänge Deine Grundsätze so hoch, dass Du auch bequem darunter durchschlupfen kannst. Manchmal ist das notwendig und vertretbar. Aber Du lieber Horst, Du überdehnst, ja überziehst jetzt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...