Der amerikanische Leitindex hat seit seinem Tief am 23. März satte 29 Prozent an Wert hinzugewonnen. Nach der klassischen Beschreibung hat er damit die kürzeste Bärenmarktphase seiner Geschichte abgeschlossen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die bisherigen Bullen- und Bärenmärkte der letzten knapp 100 Jahre - und prüft, ob sich hieraus auch eine Prognose für den "neuen Bullenmarkt" ableiten lässt."Verliert ein Index in einem Bullenmarkt 20 Prozent an Wert, geht er in einen Bärenmarkt über. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...