Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Gerade in Zeiten von Corona ist die Sonne für uns eine Quelle der Lebensfreude. Wichtig ist, dass wir unsere Haut schützen und Sonnenschutzmittel verwenden. Petra Terdenge hat die besten Sonnen-Tipps für Sie:Sprecherin: Strahlender Sonnenschein wie in den letzten Wochen tut uns gut. Doch zu viel Sonne schadet unserer Haut. Daher sollten wir sie nur in Maßen genießen und Sonnencreme benutzen, empfiehlt Aglaja Adam von der Apotheken Umschau:O-Ton Aglaja Adam 20 sec. "Auf jeden Fall einen hohen Lichtschutzfaktor wählen, am besten 50, und reichlich Sonnencreme auftragen. Wirklich sehr viel: zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut, das entspricht ungefähr einem Teelöffel Creme fürs Gesicht. Für den Körper können es bei einem großen Erwachsenen bis zu sieben Esslöffel sein."Sprecherin: Sonnencreme gibt es in allen Formen und Varianten. Beim Kauf sollten wir auf Folgendes achten:O-Ton Aglaja Adam 18 sec. "Gute Sonnenschutzmittel enthalten UV-A-, UV-B- und Infrarotfilter. Ob Spray, Creme oder Lotion - da kommt es auf die Bedürfnisse der Haut an. Bei Hautproblemen unbedingt in der Apotheke beraten lassen. Übrigens muss man keine Unsummen für Sonnenschutz ausgeben, lieber viel verwenden und immer wieder nachkaufen."Sprecherin: Eltern sind bei Sonnenschein besonders gefordert, denn Kinderhaut ist empfindlich:O-Ton Aglaja Adam 21 sec. "UV-Schäden durch die Sonne in der Kindheit sind besonders gefährlich. Die Folgen, also im schlimmsten Fall Hautkrebs, treten oft erst nach Jahrzehnten auf. Deshalb gehören Kinder in der strahlenintensiven Mittagszeit unbedingt raus aus der Sonne. Lichtschutzfaktor 50 verwenden und bei längeren Freizeitaktivitäten draußen den Kleinen gerne UV-Kleidung anziehen."Abmoderation: Experten empfehlen die so genannte 3-H-Regel, schreibt die Apotheken Umschau: 3 H, das bedeutet Hemd, Hose und Hut. Mit diesen drei Kleidungsstücken können Sie das schöne Wetter geschützt genießen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de (http://www.apotheken-umschau.de)Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4586634