BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (BAG-SPNV) schätzt angesichts massiver Einbrüche beim Fahrgastaufkommen die Umsatzverluste der Länder und Verkehrsunternehmen auf fünf bis sieben Milliarden Euro. Dem gegenüber stünde ein Einsparpotenzial bei den Kosten von insgesamt 175 Millionen Euro, sagte die Chefin der BAG-SPNV, Susanne Henckel, der Deutschen Presse-Agentur. Einen Großteil davon mache der Verzicht der Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz auf Stornierungsgebühren bei Trassenabsagen aus. Auch die Stundung von Stationsentgelten spiele eine wichtige Rolle.



Henckel schloss sich angesichts dieser Finanzlücke einem Aufruf der Länder an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu mehr finanzieller Unterstützung seitens des Bundes an. Diese hatten in einem Brief an den Minister gefordert, dass "zusätzliche öffentliche Mittel zweckgebunden für die Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie" im Öffentlichen Personennahverkehr bereit gestellt würden. Dem Aufruf hatten sich weitere Verkehrsverbände angeschlossen./maa/DP/zb

