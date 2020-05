OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Grünen-Parteitag Das muss man erst mal verkraften: Innerhalb von knapp drei Monaten sind die Grünen in Umfragen von himmelhoch jauchzend auf fast zu Tode betrübt abgestürzt. In Krisenzeiten, in denen es um Leben und Tod geht, interessieren sich die Bürger eben nur am Rande für den Umweltschutz. Die Frage, die sich die Grünen stellen müssen, lautet nun: Wie findet man zurück in die Erfolgsspur? Zum einen setzen sie, allen voran Annalena Baerbock, auf das Thema Familie und Kinder. Die Parteivorsitzende tingelt durch etliche Talkshows, um auf das Schicksal von Eltern im Homeoffice aufmerksam zu machen und bei den Milliardenhilfen für die Wirtschaft diese Gruppe nicht zu vergessen. Doch ob das reicht, bei den Bürgern wieder mehr Zuspruch zu erzeugen? Wohl kaum. Die Grünen dürften es auch in Zukunft schwer haben, an jüngste Erfolge anzuknüpfen./be/DP/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken